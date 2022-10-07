Міжнародний трастовий фонд для відновлення України можуть створити до кінця місяця, – Мінекономіки

Міжнародний трастовий фонд для відновлення України може бути створений вже в жовтні цього року.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки за результами зустрічі першої віцепрем’єр-міністерки, міністерки економіки України Юлії Свириденко з регіональним директором Світового банку у справах країн Східної Європи Арупом Банерджі.

Як повідомляється, вже наступного тижня у Вашингтоні відбуватимуться щорічні збори МВФ за участі Світового банку. Очікується, що зокрема буде обговорено й механізм наповнення трастового фонду для відновлення України, який має з’явитися найближчим часом.

Банерджі запевнив, що питання щодо створення і функціонування фонду для відновлення України буде винесено на найближче засідання ради директорів Світового банку (заплановано на кінець жовтня).

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У свою чергу Свириденко заявила, що Україна також потребує збільшення інвестицій, які могли би надходити навіть під час війни й стимулювати економіку.

"Україна потребує іноземних інвестицій, адже саме вони мають найвищий мультиплікативний ефект для економіки. Зараз іноземні інвестори не наважуються приходити в Україну через військові ризики. Тому ми дуже сподіваємось на співпрацю з MIGA (Багатостороннім агентством з гарантування інвестицій), яке вже виділило Україні $30 млн на реалізацію пілотного проєкту зі страхування інвестицій під час війни", – заявила Свириденко.

За її словами, Україна розраховує, що Міжнародна фінансова корпорація (IFC) винесе на затвердження Ради директорів Світового банку пакет фінансової допомоги для залучення інвесторів вже в листопаді цього року. Пакет передбачатиме фінансування на $1 млрд – це буде як пряме кредитування, так і фінансові гарантії та інструменти торгового фінансування. Це може допомогти збільшити інвестиції в Україну мінімум на $3 млрд.

Банерджі підтвердив високу довіру до українського уряду з боку IFC і Світового банку: "IFC довіряє українському eряду. Коли буде реалізовано один або декілька інвестиційних проєктів у рамках співпраці з MIGA, гадаю, що інвестиції в Україну зростуть. Іноземний приватний бізнес зараз очікує на можливість прийти до України. Але всіх лякають військові ризики. Якщо буде реалізовано один чи декілька пілотних проєкти, то, я впевнений, гроші інвесторів прийдуть сюди. Після війни ваша країна стане дуже привабливим місцем для життя. Впевнений, що ви побачите не тільки приплив фінансування, але ще й великий потік людей, які будуть бажати жити і працювати в Україні".

Також Банерджі рекомендував звернутись до IFC з пропозицією алокувати частину коштів не на пряме кредитування, а в якості кредитних ліній за участі українських комерційних банків. Це дозволить працювати інвесторам з меншими сумами та пом’якшити вимоги до позичальників. Також це потенційно може дозволити використати гроші IFC для фінансування механізмів грантової підтримки підприємців.

Під час розмови представник Світового банку високо оцінив зусилля уряду щодо підтримки економіки та фінансової стабільності країни під час війни. Він також запевнив, що у жовтні Світовий банк надасть Україні остаточний звіт із пропозиціями та рекомендаціями щодо вдосконалення системи управління державними фінансами.