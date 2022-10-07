Рада схвалила проєкт бюджету на 2023 рік у першому читанні
Новини БізнесЦензор Фінанси
Верховна Рада затвердила проєкт бюджету на 2023 рік у першому читанні.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
"Після майже трьох годин обговорення правок, "за" проголосував 251 депутат", – написав Железняк.
Він додав, що залишилося розглянути лише дві "балансові правки": про збільшення видатків на 2 млрд грн для Державного фонду регіонального розвитку та на 446 млн грн для соцзахисту дітей та сім’ї.
Він додав, що розгляд проєкту держбюджету у другому читанні планується вже у жовтні.
Детальніше про бюджет України читайте в матеріалі БізнесЦензор про основні статті доходів та витрат проєкту державного бюджету на 2023 рік, а також макроекономічні показники, на яких уряд будував кошторис наступного року.
Як повідомлялося, 21 вересня міністр фінансів Сергій Марченко сьогодні представив у Верховній Раді проєкт державного бюджету України на 2023 рік. До 1 жовтня народні депутати мали подати свої пропозиції (правки) до проєкту бюджету. Після того, у перший тиждень жовтня, має відбутися голосування у першому читанні.
Проєкт державного бюджету України на 2023 рік передбачає видатки на нацбезпеку та оборону на 1,14 трлн грн, або 17,8% ВВП та дефіциту розмірі 20% ВВП, який передбачається профінансувати за рахунок допомоги зовнішніх партнерів на загальну суму $38 млрд.
Загалом доходи загального фонду держбюджету в проекті визначені в сумі 1,15 трлн грн, що на 138 млрд грн більше очікуваних надходжень цього року, тоді як витрати – 2,27 трлн грн, що менше очікуваної потреби в цьому році на 272,7 млрд грн.
Верховна Рада планує ухвалити закон "Про Державний бюджет України на 2023 рік" до 20 жовтня.
Будь ласка, зачекайте...
Яйця яйцями.. ціни на них завжди созонні, то скачуть то падають...
от молочна продуція то більш стабільний показник ніж криптовалюти... тенденція виключно на зростання.. Але чому подібному дивуватись в час війни?..
Нерухомість на заході України починає сягати вершин європейських курортів! Теж зрозуміло...
А от щодо Наталії, то дійсно -- Де клятий індекс борщю???? чи "неначасі"??!!
А знаєте як називається бажання витрачати більше чим можеш отримати? Ні не борг, а ОПостраждання зебенітосів шмиганутих. Чому витрати в грн., а "в любьіх позах да количестве" в $?