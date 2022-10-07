Рада схвалила проєкт бюджету на 2023 рік у першому читанні

Верховна Рада затвердила проєкт бюджету на 2023 рік у першому читанні.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Після майже трьох годин обговорення правок, "за" проголосував 251 депутат", – написав Железняк.

Він додав, що залишилося розглянути лише дві "балансові правки": про збільшення видатків на 2 млрд грн для Державного фонду регіонального розвитку та на 446 млн грн для соцзахисту дітей та сім’ї.

Він додав, що розгляд проєкту держбюджету у другому читанні планується вже у жовтні.

Детальніше про бюджет України читайте в матеріалі БізнесЦензор про основні статті доходів та витрат проєкту державного бюджету на 2023 рік, а також макроекономічні показники, на яких уряд будував кошторис наступного року.

Як повідомлялося, 21 вересня міністр фінансів Сергій Марченко сьогодні представив у Верховній Раді проєкт державного бюджету України на 2023 рік. До 1 жовтня народні депутати мали подати свої пропозиції (правки) до проєкту бюджету. Після того, у перший тиждень жовтня, має відбутися голосування у першому читанні.

Проєкт державного бюджету України на 2023 рік передбачає видатки на нацбезпеку та оборону на 1,14 трлн грн, або 17,8% ВВП та дефіциту розмірі 20% ВВП, який передбачається профінансувати за рахунок допомоги зовнішніх партнерів на загальну суму $38 млрд.

Загалом доходи загального фонду держбюджету в проекті визначені в сумі 1,15 трлн грн, що на 138 млрд грн більше очікуваних надходжень цього року, тоді як витрати – 2,27 трлн грн, що менше очікуваної потреби в цьому році на 272,7 млрд грн.

Верховна Рада планує ухвалити закон "Про Державний бюджет України на 2023 рік" до 20 жовтня.