Світові ціни на продовольство падають шостий місяць поспіль, – ФАО

Світові ціни на продовольство у вересні порівняно із серпнем знизилися на 1,1%. Ціни знижуються шостий місяць поспіль після історичного максимуму, зафіксованого в березні 2022 року.

Про це повідомляється в доповіді ФАО (продовольча та сільськогосподарська організації ООН), передає Інтерфакс-Україна.

Як зазначається, індекс продовольчих цін ФАО у вересні становив 136,3 пункта, що на 1,1% (на 1,5 пункта) нижче за показник серпня, але він залишився на 5,5% вищим за показник вересня 2021 року.

Індекс цін на зернові у вересні порівняно із серпнем зріс на 1,5% та на 11,2% – у річному вираженні.

"У вересні світові ціни на пшеницю зросли на 2,2% у зв'язку з наростанням невизначеності щодо продовження здійснення Чорноморської зернової ініціативи після листопада та можливих наслідків цього для експорту з боку України. Крім того, додатковими факторами зростання цін на пшеницю стали занепокоєння щодо дефіциту опадів у Аргентині та США, а також динаміки експорту з боку Європейського Союзу в поєднанні зі зростанням закупівель цим об'єднанням пшениці на світових ринках у зв'язку із напруженістю з постачанням кукурудзи", – йдеться в доповіді.

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У вересні продовжилося незначне зростання світових цін на фуражне зерно (на 0,4%), причому якщо ціни на кукурудзу практично не змінилися, то ячмінь подешевшав на 3%.

Індекс цін на рис у вересні зріс на 2,2%. Найбільше підвищилися ціни на індійські сорти рису через зміну експортної політики Індії. У доповіді не виключається, що покупці звернуться до інших постачальників рису.

Індекс цін на олії у вересні порівняно з попереднім місяцем знизився на 6,6% і залишається найнижчим з лютого 2021 року. Це зниження стало відображенням падіння цін на пальмову, соєву, соняшникову та рапсову олії, пояснили експерти ФАО. Світові ціни на соняшникову олію впали до найнижчого за останні 14 місяців рівня "внаслідок збільшення експортної пропозиції з боку країн Чорноморського регіону за млявого імпортного попиту", йдеться у документі. Зниженню світових цін на олії також сприяло падіння цін на сиру нафту.

Індекс ціни молочну продукцію знизився на 0,6% проти серпнем, але у річному вираженні зберігається зростання на 20,7%.

Індекс цін на м'ясо у вересні знизився на 0,5%. Ця динаміка триває третій місяць поспіль. Але порівняно з вереснем минулого року зберігається зростання на 7,7%. Найбільше у вересні знизилися світові котирування на баранину, що зумовлено впливом динаміки валютних курсів. Яловичина подешевшала через високу експортну пропозицію з боку Бразилії та збільшення вибою худоби в деяких країнах-виробниках. Ціни на м'ясо птиці трохи знизилися в умовах млявого імпорту у світі, навіть незважаючи на обмеженість експортної пропозиції з боку деяких великих країн-експортерів у зв'язку зі спалахами пташиного грипу. Світові ціни на свинину, навпаки, продовжили зростання, що відображає дефіцит пропозиції забійних свиней до ЄС, пояснюють експерти ФАО.

Індекс цін на цукор у вересні порівняно із серпнем знизився на 0,7% і став найнижчим із липня 2021 року. Цукор дешевшає п'ятий місяць поспіль. Це пов'язано переважно зі сприятливими видами на врожай тростини в Бразилії та ослабленням бразильського реалу до долара.

Індекс продовольчих цін ФАО – це середньозважений показник, який відстежує динаміку міжнародних цін п'ять основних продовольчих товарних груп.