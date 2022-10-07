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Нідерланди (202) Росія (11653) санкції (3449)

У Нідерландах затримали чоловіка за постачання мікрочипів до Росії в обхід санкцій

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чип

У Нідерландах затримали 55-річного мешканця за підозрою у постачанні мікрочипів до Росії, що заборонено міжнародними санкціями.

Про це повідомляє телерадіокомпанія NOS, передає Європейська правда.

Мікрочипи можуть бути використані в збройовій промисловості, повідомляє слідча служба податкової та митної адміністрації FIOD. Через міжнародні санкції вони не можуть бути продані російським компаніям.

За даними відомства, чоловік робив вигляд, що продає мікрочипи в інші країни.

На банківські рахунки, оргтехніку і товарні запаси підозрюваного накладено арешт.

Як повідомлялося, у серпні США обмежили продаж новітніх чіпів до Росії та Китаю.

Автор: Юлiя Недашківська
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