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У Нідерландах затримали чоловіка за постачання мікрочипів до Росії в обхід санкцій
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У Нідерландах затримали 55-річного мешканця за підозрою у постачанні мікрочипів до Росії, що заборонено міжнародними санкціями.
Про це повідомляє телерадіокомпанія NOS, передає Європейська правда.
Мікрочипи можуть бути використані в збройовій промисловості, повідомляє слідча служба податкової та митної адміністрації FIOD. Через міжнародні санкції вони не можуть бути продані російським компаніям.
За даними відомства, чоловік робив вигляд, що продає мікрочипи в інші країни.
На банківські рахунки, оргтехніку і товарні запаси підозрюваного накладено арешт.
Як повідомлялося, у серпні США обмежили продаж новітніх чіпів до Росії та Китаю.
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