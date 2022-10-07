Київський фунікулер відновить роботу 10 жовтня

У понеділок, 10 жовтня, у столиці відновить роботу Київський фунікулер, який навесні під час активних бойових дій під Києвом був законсервований.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

"Фунікулер підготовлений до відновлення експлуатації, запуск підйомника отримав погодження від органів захисту культурної спадщини", – зазначив він.

Кличко додав, що у червні фунікулер пройшов плановий щорічний ремонт. Під час робіт фахівці "Київпастрансу" здійснили технічне обслуговування і обстеження вузлів, агрегатів, рушіїв та систем підйомника.

Також система безпеки вагонів фунікулеру успішно пройшла випробування під великим навантаженням. Крім того, були обстежені колії та контактна мережа.