Київський фунікулер відновить роботу 10 жовтня
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У понеділок, 10 жовтня, у столиці відновить роботу Київський фунікулер, який навесні під час активних бойових дій під Києвом був законсервований.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.
"Фунікулер підготовлений до відновлення експлуатації, запуск підйомника отримав погодження від органів захисту культурної спадщини", – зазначив він.
Кличко додав, що у червні фунікулер пройшов плановий щорічний ремонт. Під час робіт фахівці "Київпастрансу" здійснили технічне обслуговування і обстеження вузлів, агрегатів, рушіїв та систем підйомника.
Також система безпеки вагонів фунікулеру успішно пройшла випробування під великим навантаженням. Крім того, були обстежені колії та контактна мережа.
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