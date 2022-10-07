Антимонопольний комітет відкрив чотири справи проти "Київоблгазу"

Антимонопольний комітет розпочав чотири справи щодо АТ "Київоблгаз", у діях якого були виявлені ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

"Йдеться, про зловживання монопольним становищем на ринку послуг з приєднання до газорозподільних систем в межах території, де знаходиться газорозподільна система, що перебуває у власності чи експлуатації відповідача", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до відділення комітету останнім часом надійшла значна кількість скарг від громадян та юридичних осіб, що "Київоблгаз" встановлював додаткові вимоги у технічних умовах приєднання, не погоджувало проєкти зовнішнього газопостачання (обґрунтовуючи відмову неповним пакетом документів), а також визначало місце приєднання об’єктів газопостачання до мережі на значній відстані від них, не даючи можливості здійснити альтернативний розрахунок приєднання у ближчій точці.

Так, відділення АМКУ виокремило у діях підприємства чотири ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції та відкрило справи по кожній з них: