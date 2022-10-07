Антимонопольний комітет відкрив чотири справи проти "Київоблгазу"
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Антимонопольний комітет розпочав чотири справи щодо АТ "Київоблгаз", у діях якого були виявлені ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
Про це повідомляє пресслужба АМКУ.
"Йдеться, про зловживання монопольним становищем на ринку послуг з приєднання до газорозподільних систем в межах території, де знаходиться газорозподільна система, що перебуває у власності чи експлуатації відповідача", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до відділення комітету останнім часом надійшла значна кількість скарг від громадян та юридичних осіб, що "Київоблгаз" встановлював додаткові вимоги у технічних умовах приєднання, не погоджувало проєкти зовнішнього газопостачання (обґрунтовуючи відмову неповним пакетом документів), а також визначало місце приєднання об’єктів газопостачання до мережі на значній відстані від них, не даючи можливості здійснити альтернативний розрахунок приєднання у ближчій точці.
Так, відділення АМКУ виокремило у діях підприємства чотири ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції та відкрило справи по кожній з них:
- непогодження проєктів зовнішнього газопостачання та, як наслідок, неприєднання об’єктів замовників до газорозподільних систем;
- встановлення в технічних умовах приєднання до газорозподільної системи вимоги до замовника щодо встановлення єдиного вузла обліку природного газу для житлових будинків за його рахунок;
- ненадання вихідних даних (документів), необхідних для проведення гідравлічного розрахунку, встановлення економічно необґрунтованих цін на надання послуги з гідравлічного розрахунку;
- неподання відповідачем у встановлені відділенням строки інформації, що була потрібна МТВ для розгляду заяви суб’єкта господарювання.
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