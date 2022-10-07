Нацбанк дозволив банкам брати у заставу ще не збудоване житло

Національний банк вніс зміни до Положення про визначення банками розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, доповнивши перелік прийнятного забезпечення об’єктами незавершеного будівництва та майбутніми об’єктами нерухомості.

Відповідні зміни затверджені постановою правління Нацбанку №214 від 5 жовтня, повідомляє пресслужба регулятора.

Зміни ґрунтуються на нормах закону "Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому", прийнятого Верховною Радою 15 серпня.

"Його норми створюють підґрунтя для запровадження ініціативи щодо доповнення переліку забезпечення, що є прийнятним для врахування під час розрахунку розміру кредитного ризику згідно з Положенням №351, забезпеченням у вигляді об’єктів незавершеного будівництва та майбутніх об’єктів нерухомості", – пояснили в НБУ.

При цьому включати такі об’єкти до переліку прийнятного забезпечення дозволяється протягом трьох років від дати початку виконання будівельних робіт.

"Цей строк ґрунтується на середньостатистичних даних щодо строків будівництва об’єктів та їх введення в експлуатацію", – зазначається у повідомленні.

Змінами також передбачені умови, за яких банки зможуть враховувати вартість об’єктів незавершеного будівництва та майбутніх об’єктів нерухомості під час розрахунку розміру кредитного ризику.

До таких умов, зокрема, відносяться:

поширення на об’єкт незавершеного будівництва/майбутній об’єкт нерухомості дії закону №2518;

дотримання замовником будівництва/девелопером будівництва/управителем ФФБ вимог закону №2518;

наявність реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно спеціального майнового права на об’єкт;

здійснення банком регулярного моніторингу своєчасності виконання графіка будівництва об’єкта.

На початковому етапі врахування вартості об’єктів незавершеного будівництва та майбутніх об’єктів нерухомості здійснюватиметься з коефіцієнтом ліквідності забезпечення 0,5. Надалі розмір цього коефіцієнта може змінюватися з урахуванням практичного досвіду банків щодо роботи з таким видом забезпечення та накопичених статистичних даних.

Крім того, ґрунтуючись на положеннях закону "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" (зі змінами), змінами до Постанови №3512 уточнено порядок визначення розрахунку розміру кредитного ризику за іпотечними кредитами боржників, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, зокрема на територіях, окупованих після 24 лютого 2022 року.

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Як повідомлялося, 8 вересня президент Володимир Зеленський підписав закон "Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому".

Згідно з пояснювальною запискою, документ має врегулювати особливості, пов’язані з цивільним оборотом об’єктів незавершеного будівництва та майбутніх об’єктів нерухомості, право на виконання будівельних робіт щодо яких отримано з дати набрання ним чинності.

Для цього пропонується:

визначити умови, за яких об’єкти незавершеного будівництва, майбутні об’єкти нерухомості можуть бути об’єктами цивільних прав;

встановити особливості інвестування та фінансування об’єктів, що споруджуються;

передбачити особливості договору щодо організації та фінансування будівництва об’єкта;

запровадити механізм державної реєстрації прав на об’єкти незавершеного будівництва та майбутні об’єкти нерухомості тощо.

На думку авторів законопроєкту, серед яких голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, прийняття закону дозволить "створити механізми для прозорого та більш безпечного залучення коштів фізичних та юридичних осіб в будівництво.

Водночас Головне юридичне управління Верховної Ради зауважує, що ціла низки положень законопроєкту не відповідає нормам Конституції та законів України