"Укрпошта" відновила роботу у звільнених Лимані та Святогірську

Із 5 жовтня "Укрпошта" розпочала видачу пенсій на звільнених територіях Донецької області. Зокрема, пересувні відділення вже працюють в Лимані, Святогірську та селищі Яровому.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що на деокупованих територіях працюють чотири бригади пересувних відділень "Укрпошти": вони видають пенсійні виплати за період, поки населені пункти були в окупації, а також видають місцевим мешканцям разову фінансову допомогу від Товариства Червоного Хреста в Україні у розмірі 1200 грн.

Також пересувні відділення доставлятимуть товари першої необхідності: продукти, мийні засоби, засоби гігієни.

Крім того, уже розпочалася підготовка до відновлення роботи стаціонарних відділень "Укрпошти".