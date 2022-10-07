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"Нафтогаз" може ліквідувати частину сховищ газу, – Вітренко

Новини БізнесЦензор Енергетика

нафтогаз,витренко,вітренко,юрій

НАК "Нафтогаз України" аналізує доцільність ліквідації деяких підземних сховищ газу.

Про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

За його словами, оптимізація сховищ доцільна, оскільки в Україні суттєво зменшується споживання газу.

"Потрібно визначити їхній загальний обсяг, необхідний Україні, та провести певні роботи, застосувати певні технології, які дозволять підіймати щодобово зі сховищ більше, при цьому не закачуючи більше (Україна може підіймати на добу на рівні 1% від обсягу газу в ПСГ, – ред.). Умовно кажучи, нам потрібно більше газу в одному сховищі, чи мало газу, але в усіх сховищах?", – зауважив Вітренко.

Водночас він наголосив, що з огляду на розташування українських сховищ, "це складна робота".

"Але ми проробляємо варіанти й ліквідації деяких сховищ, бо економічно недоцільно їх далі утримувати, доцільніше викачати з них газ і ліквідувати. Плюс буферний газ – це теж велика кількість газу, який в принципі можна викачати і спожити. Не весь, звісно, але значну його частину – йдеться про мільярди кубометрів, якщо не про 10 млрд кубів", – заявив Вітренко.

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За словами голови "Нафтогазу", цей процес може зайняти від трьох до семи років.

"Це потрібно робити дуже обережно, щоб не пошкодити і систему, і сховище, тому ми працюємо над цими складними проєктами. Тим паче, в Україні немає досвіду ліквідації сховищ", – додав очільник НАК.

Як повідомлялося, раніше головний інженер "Укртрансгазу" Роман Кохтюк розповідав про плани ліквідувати або змінити призначення одного зі сховищ газу, обсяг якого не перевищує 1% від загального обсягу ПСГ. Він не став називати конкретне сховище з міркувань безпеки в умовах воєнного часу.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+25
Правильно, "оптимізуєм" до одного, а потім туди ібане москвабад. І зелені отримають 100% привід для білого прапору.
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07.10.2022 21:17
+25
Просто ворог.
І корупціонер.
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07.10.2022 22:07
+22
Я же говорю, что сын Наталии Витренко - диверсант! Он просто разваливает нефтегаз и экономику Украины.
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07.10.2022 23:34
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Правильно, "оптимізуєм" до одного, а потім туди ібане москвабад. І зелені отримають 100% привід для білого прапору.
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07.10.2022 21:17 Відповісти
воно дебiл ?
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07.10.2022 22:00 Відповісти
Просто ворог.
І корупціонер.
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07.10.2022 22:07 Відповісти
Пора его убирать, мне кажется он е$анулся
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07.10.2022 22:10 Відповісти
Довели до банкротства нафтогаз, тепер сховща,що на черзі?
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07.10.2022 22:15 Відповісти
ну, так.....
нормальні люди , вся європо думає як з весни купити газ а зберігати нема де
ці уйобки мають сховища і не думають як здати в аренду а як ліквідувати.
а кращий в світі президент, тримає таких уродів на посадах
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08.10.2022 19:59 Відповісти
Я же говорю, что сын Наталии Витренко - диверсант! Он просто разваливает нефтегаз и экономику Украины.
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07.10.2022 23:34 Відповісти
як і вся зебень...
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09.10.2022 15:17 Відповісти
Оо. Після такої заяви його треба Негайно відсторонити і провести слідство, поліграф. Ліквідувати ледве не останні інфраструктурні об'єкті що може забезпечити не лише нашу енергетичну безпеку але і європи...будь ласка, скажіть що це мені наснилось.
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07.10.2022 23:35 Відповісти
Та Кучеренко з ним б'ється, але ж слуги в анаболічному сні.
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08.10.2022 21:30 Відповісти
ох ска менеджер и наменеджерил, менеджер от бога)))
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08.10.2022 00:09 Відповісти
Ну так,поскладайте всі яйця в одну корзину... звідки береться стільки дебілів? А може то чистої води просто вороги? Тоді з ними розмова має бути короткою...на вибір
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08.10.2022 07:13 Відповісти
Одне падло колись ядерну зброю з України "оптимізувало", зараз ОЦЕ ПАДЛО газосховища "оптимізує".
Питання: "а ВОНО їх БУДУВАЛО, щоб зараз знищити?!!"
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08.10.2022 08:11 Відповісти
дебил зелёно-кацапский
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08.10.2022 08:17 Відповісти
Я просто нагадаю, що після відставки коболева при якому нафтогаз був найприбутковішим держ підприємством, ze-виродки почали тупо грабувати Нафтогаз і зараз це підприємство банкрут. Брати гроші на нові закупівлі газу тупо не має де, бо всі кредитори знають, що Zeкоманда розкраде і цей кредит.
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08.10.2022 09:19 Відповісти
В тому проблема що в Україні дуже великий досвід щось ліквідовувати. Всю історію незалежної України це суцільна "ліквадація" та "оптимізація". А щодо того щоб щось построїти нове, то тут суцільна проблема.
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08.10.2022 10:14 Відповісти
Він що, геть здурів?
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08.10.2022 11:58 Відповісти
Он отрабатывает приказ Кремля! Это Сынок Натальи Витренко.
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09.10.2022 17:41 Відповісти
Подібні заяви - підготовка громадської думки до спалювання буферного газу, що приведе до руйнування ПСГ. Відчувається що до справи приступив новий керівник і починає з "оптимізації через ліквідацію" Руйнувати - не будувати. В перспективі роль ПСГ України буде зростати: значна територія, регіони видобутку природного газу Харків, Полтава, Суми, Чернігів і трошки Дніпро - на Сході , і регіон Прикарпаття, Карпати і трошки Закарпаття - на Заході України, а споживання - по всій території. В Україні бувають зими, опалювальний сезон. Той газ, котрий видобувається літом треба зберігати... Погляд через "приціл бухгалтерського калькулятора" вже не раз приводив до значних втрат в перспективі.
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08.10.2022 13:31 Відповісти
Законсервувати да, ліквідувати-зрада.
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08.10.2022 14:28 Відповісти
Пока не поздно арестовать, и обменять, с каждой заявой, все сильнее удостоверяешься , что єто агент рф
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08.10.2022 14:29 Відповісти
*****?!
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08.10.2022 15:30 Відповісти
Все можу розуміти тільки не розумію де таких знаходять.
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08.10.2022 16:00 Відповісти
випав з дурепнуто-прогресивної розкішниці 17 вересня 1976 р.
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09.10.2022 15:22 Відповісти
Може спершу знайти альтернативне постачання? а потім вже рахувати скільки їх потрібно? може й євпропі потрібно було б якщо у них своїх нема, що тепер не будувати... "такий собі керманич, повертайте попереднього "
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08.10.2022 18:17 Відповісти
у Украины в земле огромные запасы газа и если Украина наладит его добычу, то заполнит эти хранилища. в Украине газ не добывали в нужных объёмах, потому что ставленники Кремля в Украине не давали этого сделать, чтобы Украина покупала российский газ. В Украинской земле - самые большие запасы газа в Европе и еще и сланцевого газа море! Это не добывалось из за агентуры сраного Кремля! Украина нарастит добычу после войны и заполнит свои хранилища. Хранилища нужны, а сынок пророссийской шлюхи натальи витренко нахер не нужен Украине! Его надо повесить выродка кремлевского!
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09.10.2022 17:39 Відповісти
ви там дорогоукладчику верховному донесіть про видобуток газу...
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09.10.2022 17:44 Відповісти
запас в попу не цілує
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08.10.2022 19:11 Відповісти
треба як найшвидше ліквідувати ветренко, це ворог України, ставленик зрадником України єрмаком!
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08.10.2022 21:13 Відповісти
мабуть бородатий інвестор приглянув собі декілька сховищ.
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09.10.2022 00:55 Відповісти
прорашистський агент українського "нафтогазу"(Вітренко)отримав вказівку від куйла закрити газосховища, в той самий час, як рашистські газові потоки на Півночі перетворилися на металолом ,і майбутнє транспортування газу (якщо таке можливе)без українськоїГТС і сховищ,ніяк не обійдеться,Це нагадує .як Тимошенко по взаєморозрахунку за газ віддала рашисту ракети.котрими він зараз нищить Україну і вбиває українців.Закриття газосховищ.приведе в скорім часі до їх повної ліквідації
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09.10.2022 10:46 Відповісти
Щоб ти сдох соцiалiст **......й!
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09.10.2022 14:49 Відповісти
треба смертну кару корупціонерам. Де брат Єрмака, що посади продавав кацапським агентам?
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09.10.2022 15:38 Відповісти
Вітренко - син проросійського політика , колаборантки Наталії Вітренко . Вона - ворог України . А її синочок дорвався до корита Нафтогазу .... Нічого доброго від Юрія Вітренка , як голови Нафтогазу , очікувати не приходиться .... Нафтогаз при Коболєві був прибутковою організацією . Зараз Вітренко довів Нафтогаз до збитків .... Падло !
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09.10.2022 17:31 Відповісти
Витренко надо повесить, он сын Натальи Витренко, которая люто топила против НАТО и против ЕС и США и за Россию. Ее сыночек уничтожает по заказу России внутри Украины инфраструктуру, чтобы банкротить Украину. У Украины море газа и эти хранилища для него нужны. А эта шлюха кремлевская Витренко - выполняет приказ Кремля! Витренко нужно сжечь!
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09.10.2022 17:34 Відповісти
Змушений миритися з вибором більшості, але так відкрито та цинічно не крали державне майно з 90-х років. Цікаво, це вже дно для цієї влади, чи скоро їм вдасться постукати знизу?
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09.10.2022 18:03 Відповісти
А метал продати і придбати ще декілька елітних авто для "Нафтогазу". Коли вже з позором виженуть цього недосинка недосоціалістки?
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09.10.2022 18:32 Відповісти
І довго ще це кацапське падло буде руйнувати нашу нафтогазову галузь. Куди дивиться влада, нічого не розумію. З нашими запасами газу ми могли б експортувати його в Європу і заробляти великі гроші. Це велика зрада, злочинець повинен бути покараний.
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09.10.2022 19:55 Відповісти
Відправте його на Занзібар консулом
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09.10.2022 20:44 Відповісти
донором органів
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10.10.2022 01:15 Відповісти
Зелені шкідники !
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09.10.2022 21:29 Відповісти
Вот так взять и ликвидировать газовые хранилища, не законсервировать и даже не приватизировать, что есть тоже преступление потому, как у народа без его согласия продают активы которые должны приносить пользу и не важно дорого или нет но без согласия но они хотябы работали бы , а тут взять и ликвидирова . Да его надо в тюрьму садить за то что оно не закупилз газ в объме 6 миллрд кубов при подготовке к зимнему сезону 2021 года уже оплаченный народом согласно тарифам и Украина значительно себя лучше "чуствовала" а теперь этот организм сидит на схеме по втюхиванию украинского газа бюджету то биш народу по цене импортного по 1, 5 тыс. $ .
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09.10.2022 23:25 Відповісти
Вітренко - це агент кремля, і зараз він декларує пряму економічну диверсію проти України!
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10.10.2022 00:12 Відповісти
Мені надоїв його маразм. Я довго сумнівався та думав що це ще не факт що він ворог.

Пропоную його стратити.
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10.10.2022 00:27 Відповісти
мы уже ***** наликвидувалы за 30 лет независимости . в том числе и армию уничтожали и кучма и ющенко и януковощ . может как то законсервировать газосховища . а вдруг пригодятся . может сланцевый газ будем добывать да в ЕС продавать . может ***** скоро здохнет да с уренгоя русня будет качать через нашу гтс в ЕС . КСТАТИ И СЕЙЧАС КАЧАЕТ . а ликвидация таких сховыщ это зрада и вредительство
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10.10.2022 06:26 Відповісти
Один армию "оптимизировал" с 2019 года, а другой газовые гранилища сейчас.
пуйло аплодирует стоя!
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10.10.2022 10:06 Відповісти
В 2019 проголосовали за войну, рабство и ликвидацию Украины. Так какие претензии к Витренко?
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10.10.2022 10:12 Відповісти
Був уже один "настоящій полковнік", все армію оптимізовував, все "надлишкове майно" продавав. В цього теж вже щось зайве знайшлось, щоб продать і розікрасти
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10.10.2022 10:37 Відповісти
Вірую, що Зеленський - найвеличніший політик ********** і Єрмак - пророк його!
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10.10.2022 10:52 Відповісти
сина ******** комуністки - ***** з України. Європа потребує сховищ і з великим задоволенням купить його чи буде орендувати.
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10.10.2022 11:46 Відповісти
 
 