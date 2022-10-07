"Нафтогаз" може ліквідувати частину сховищ газу, – Вітренко

НАК "Нафтогаз України" аналізує доцільність ліквідації деяких підземних сховищ газу.

Про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

За його словами, оптимізація сховищ доцільна, оскільки в Україні суттєво зменшується споживання газу.

"Потрібно визначити їхній загальний обсяг, необхідний Україні, та провести певні роботи, застосувати певні технології, які дозволять підіймати щодобово зі сховищ більше, при цьому не закачуючи більше (Україна може підіймати на добу на рівні 1% від обсягу газу в ПСГ, – ред.). Умовно кажучи, нам потрібно більше газу в одному сховищі, чи мало газу, але в усіх сховищах?", – зауважив Вітренко.

Водночас він наголосив, що з огляду на розташування українських сховищ, "це складна робота".

"Але ми проробляємо варіанти й ліквідації деяких сховищ, бо економічно недоцільно їх далі утримувати, доцільніше викачати з них газ і ліквідувати. Плюс буферний газ – це теж велика кількість газу, який в принципі можна викачати і спожити. Не весь, звісно, але значну його частину – йдеться про мільярди кубометрів, якщо не про 10 млрд кубів", – заявив Вітренко.

Читайте також: Кабмін знизив вимоги до "Нафтогазу" щодо накопичення запасів газу до зими, – Шмигаль

За словами голови "Нафтогазу", цей процес може зайняти від трьох до семи років.

"Це потрібно робити дуже обережно, щоб не пошкодити і систему, і сховище, тому ми працюємо над цими складними проєктами. Тим паче, в Україні немає досвіду ліквідації сховищ", – додав очільник НАК.

Як повідомлялося, раніше головний інженер "Укртрансгазу" Роман Кохтюк розповідав про плани ліквідувати або змінити призначення одного зі сховищ газу, обсяг якого не перевищує 1% від загального обсягу ПСГ. Він не став називати конкретне сховище з міркувань безпеки в умовах воєнного часу.