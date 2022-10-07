Вітренко розповів про плани відмовитися від імпорту газу та розпочати його експорт
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За умови відсутності атак РФ на інфраструктурні об’єкти, Україна могла б пройти нинішній опалювальний сезон без імпорту газу, а після його завершення розпочати експорт блакитного палива.
Про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
"Імпорт нам потрібен через те, що, на жаль, ми маємо очікувати критичних ушкоджень інфраструктури, тому що Росія спеціально руйнує її. Якби не було такого ризику, як і ризику холодної зими, то в принципі могли б пройти зиму без додаткових обсягів імпорту, залишившись на тих обсягах, які ми вже імпортували, а це 200 млн куб. м. А вже починаючи з сезону закачки ми можемо переходити взагалі до експорту газу", – сказав Вітренко.
Водночас голова "Нафтогазу" наголосив, що для цього потрібно перевести централізоване опалення з природного газу на біомасу й теплові насоси.
"Він нагадав, що "Нафтогаз" вже розпочав проекти будівництва в Україні 9 ТЕЦ на біомасі в Охтирці, Житомирі та Львові, які дозволять перевести централізоване опалення з газу на біосировину.
"Можливо, треба на законодавчому рівні врегулювати питання переведення теплокомуненерго з газу на альтернативні джерела. Також треба стимулювати й перехід на них приватних домогосподарств або, принаймні, стимулювати енергоефективність", – зауважив Вітренко.
Він додав, що "Нафтогаз" також планує збільшити видобуток газу на Львівщині та Харківщині.
"Ще важлива складова. Ми наступного року запускаємо програму горизонтального буріння, це фактично освоєння нетрадиційних колекторів. Таким чином, поєднавши всі ці фактори, у 2023 році ми можемо очікувати збільшення видобутку, принаймні, на 5%", – пообіцяв Вітренко.
"Водночас наступного року ми будемо займатися тим, що й приватні компанії – виробництвом біометану, знов-таки з біомаси. Потенціал для вироблення біометану величезний – до 10 млрд куб. м на рік. Для того, щоб вийти на такий рівень, потрібні роки, але все одно вже наступного року ми можемо вийти принаймні на 0,5 млрд куб. м біометану", – додав голова "Нафтогазу", уточнивши, що це "оптимістичний варіант".
"Всі ці заходи дадуть нам можливість наступного опалювального сезону пройти без імпорту і навіть почати експорт газу", – підсумував Вітренко.
Як повідомлялося, раніше Вітренко заявляв, що до наступного опалювального сезону Україна планує повністю відмовитися від використання природного газу для опалення.
За даними "Нафтогазу", у 2021 році побутові споживачі використали 8,6 млрд куб. м газу, теплокомуненерго – 8,7 млрд куб. м, промисловість – 8,5 млрд куб. м, бюджетні та релігійні установи 0,4 млрд куб. м, виробнично-технологічні витрати операторів інфраструктури зберігання та розподілу газу, насамперед для потреб населення – 2,6 млрд кубометрів.
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В наших газосховищах є газ видобуваний приватними компаніями і вони через заборону уряду не можуть продати за кордон, тому Вітренко і говорить про експорт. Цей газ приватники державі пропонують по європейським цінам, тому не можуть домовитися.
Державі бракує газу та грошей на опалювальний сезон. Допомогти можуть Ахметов, Коломойський, Новинський та Пінчук, чиї компанії до кінця зими накопичать газу на 300 млрд грн. Чому не вдається домовитися?
«ДТЕК Нафтогаз» Ріната Ахметова, «Укрнафтобуріння»Ігоря Коломойського та партнерів, Smart Energy Вадима Новинського, «Західнадрасервіс» Зіновія Козицького, Geo Alliance Віктора Пінчука та і всі інші приватні газовидобувні компанії у скрутному становищі.
Через війну вони втратили приблизно 40-50% свого традиційного ринку - промисловість. Багато заводів та приватних компаній зупинилися, були знищені чи скоротили споживання газу. При цьому видобуток знизився не так відчутно - на 5-10%. Торік приватні компанії видобули 5 млрд куб. м, або 25% всього українського газу. Решту видобули держкомпанії. Якщо тенденція збережеться до кінця року, це означатиме, що приватні газовики видобудуть у 2022-му понад 4,5 млрд кубів.
Вивезти цей газ за кордон та заробити на рекордних європейських цінах вони теж не можуть - уряд ще на початку літа заборонив експорт газу. Тому приватні газовидобувні компанії закачують газ у сховища, знижують обсяги видобутку, відкладають буріння нових свердловин.
Єдиний покупець, якому в країні потрібен газ, - це державний «Нафтогаз України».
Навіщо «Нафтогазу» приватний газ
Уряд зобовʼязав «Нафтогаз» забезпечити населення та теплокомуненерго газом в опалювальний період за пільговими цінами - до 8000 грн за 1000 куб. м (ціна з доставкою до будинку). Зараз в Україні профіцит газу і компанії накопичують його у підземні сховища. До початку опалювального сезону буде накопичено приблизно 15 млрд куб. м. Частина цього газу належить приватним компаніям, і «Нафтогаз» має його спершу викупити, щоб постачати населенню та теплокомуненерго взимку. Майже 5 млрд куб. м газу у сховищах - це буферний газ, недоторканний запас. Скільки газу у сховищах належить «Нафтогазу», а скільки приватним компаніям, невідомо.
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Але домовитися про його викуп із приватними компаніями не виходить - проблема в ціні та обсягах.
«Ми готові бурити, інвестувати, але нам потрібні сигнали, - казав на початку липня генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в інтервʼю Forbes. - Ми маємо розуміти, що хоча б на найближчі шість місяців «Нафтогаз» викупить наш газ».
Спроба на 300 млрд
Протягом літа приватні газовидобувні компанії вели гарячі перемовини з урядом.
Їхні забаганки озвучив виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній Артем Петренко на засіданні паливного комітету парламенту: з серпня до кінця березня «Нафтогаз» має гарантовано викупити у приватних газовидобувних компаній 3,1 млрд кубометрів за формульною ціною - ціна на нідерландському хабі TTF мінус витрати на доставку в Україну.
Це означає, що протягом семи місяців «Нафтогаз» має заплатити українським приватним компаніям 300 млрд грн, підрахував голова держкомпанії Юрій Вітренкона засіданні комітету.
Наприкінці липня на хабі TTF ціна газу перевищила $
У «Нафтогазу» немає таких грошей. Держкомпанія планує купити до кінця року у приватних компаній лише 1,2 млрд куб. м за українськими цінами, каже Вітренко. У серпні ціна в Україні становила близько 45 000 грн за 1000 куб. м, говорив він в інтервʼю НВ.
Хто володіє найбільшими газовидобувними компаніями України
Наразі перемовини про викуп «Нафтогазом» газу приватних видобувників припинилися, каже лобіст видобувних компаній, який попросив не називати його імʼя. «Ми побачили великі ризики закупівлі газу «Нафтогазом» у приватних видобувників за цією формулою», - каже заступник одного з міністрів на умовах анонімності. Формула дала б ціну, яка не відповідає купівельній спроможності на українському ринку, додає він.
Ідея з формулою від початку була нереалістичною, каже старший аналітик Dragon Capital Денис Саква. «Важко уявити, що держава почала б закуповувати газ у видобувників за $2000-3000 за 1000 кубометрів», - каже він.
Проблема в тому, що продавати дешевше для багатьох приватних газовидобувників - це працювати у збиток.
Компромісний варіант
З квітня 2022 року в Україні змінилися правила розрахунку ренти на видобуток газу. Головне - її обчислення привʼязали до європейських індикаторів: митної вартості імпорту і котирувань на нідерландському газовому хабі ТТF. До того ж максимальна ставка для старих свердловин зросла вдвічі, до 65%. В Україні таких свердловин близько 20%, сказав Петренко під час засідання парламентського комітету.
Через це деякі трейдери мають заплатити ренти більше, ніж ціна їхнього газу, каже Саква. «У деяких видобувників рента, за нашими розрахунками, 47 500 грн, - каже Вітренко. - А ціна на ринку - 45 000 грн». При цьому рента - тільки одна зі складових собівартості видобутку, каже голова «Нафтогазу».
Вирішення проблеми - тимчасово відвʼязати обчислення ренти від європейських цін, вважає Саква. На початку вересня голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцевта нардеп Андрій Жупанин зареєстрували в парламенті законопроєкт, згідно з яким рента на газ обчислюватиметься з огляду на внутрішні ціни.
Якщо депутати ухвалять закон, то зменшена рента діятиме, доки триває заборона на експорт газу, пояснює Гетманцев. «Профільний комітет погодив законопроєкт, і найближчим часом розглянемо його в парламенті», - каже він.
Чи багато втратить держбюджет?
Гетманцев очікує збільшення цін у зимовий період та обсягів реалізації. «Тому є підстави вважати, що надходження від ренти нас приємно здивують, хоча зараз щось прогнозувати неможливо», - каже він. Мінфін прогнозує, що наступного року держбюджет отримає 97 млрд грн від ренти на видобуток газу, що вдвічі більше прогнозу на 2022 рік.
«ДТЕК Нафтогаз», Smart Energy, Geo Alliance та «Укрнафтобуріння» відмовилися від коментарів для цієї статті.
Залишається питання, чи зможе «Нафтогаз» викупити газ приватних компаній навіть за українськими цінами. Ціна питання все одно величезна - приблизно $3 млрд. Саме стільки можуть отримати приватні видобувники від «Нафтогазу» за свій газ до кінця опалювального сезону. «Аби викупити всі вільні обсяги, теж потрібно буде фінансування з боку держави», - казав Вітренко у нещодавньому інтервʼю НВ.
Якщо у «Нафтогазу»-держави не знайдуться гроші і буде закінчуватися власний газ? Радикальний варіант - заборонити приватним компаніям підіймати газ зі сховищ, аби «Нафтогаз» зміг використати його у разі гострої потреби взимку. «Це призведе до повної зупинки приватного видобутку в Україні, - каже Саква. - З боку держави це постріл у ногу».