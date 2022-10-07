Вітренко розповів про плани відмовитися від імпорту газу та розпочати його експорт

За умови відсутності атак РФ на інфраструктурні об’єкти, Україна могла б пройти нинішній опалювальний сезон без імпорту газу, а після його завершення розпочати експорт блакитного палива.

Про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Імпорт нам потрібен через те, що, на жаль, ми маємо очікувати критичних ушкоджень інфраструктури, тому що Росія спеціально руйнує її. Якби не було такого ризику, як і ризику холодної зими, то в принципі могли б пройти зиму без додаткових обсягів імпорту, залишившись на тих обсягах, які ми вже імпортували, а це 200 млн куб. м. А вже починаючи з сезону закачки ми можемо переходити взагалі до експорту газу", – сказав Вітренко.

Водночас голова "Нафтогазу" наголосив, що для цього потрібно перевести централізоване опалення з природного газу на біомасу й теплові насоси.

"Він нагадав, що "Нафтогаз" вже розпочав проекти будівництва в Україні 9 ТЕЦ на біомасі в Охтирці, Житомирі та Львові, які дозволять перевести централізоване опалення з газу на біосировину.

"Можливо, треба на законодавчому рівні врегулювати питання переведення теплокомуненерго з газу на альтернативні джерела. Також треба стимулювати й перехід на них приватних домогосподарств або, принаймні, стимулювати енергоефективність", – зауважив Вітренко.

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Він додав, що "Нафтогаз" також планує збільшити видобуток газу на Львівщині та Харківщині.

"Ще важлива складова. Ми наступного року запускаємо програму горизонтального буріння, це фактично освоєння нетрадиційних колекторів. Таким чином, поєднавши всі ці фактори, у 2023 році ми можемо очікувати збільшення видобутку, принаймні, на 5%", – пообіцяв Вітренко.

"Водночас наступного року ми будемо займатися тим, що й приватні компанії – виробництвом біометану, знов-таки з біомаси. Потенціал для вироблення біометану величезний – до 10 млрд куб. м на рік. Для того, щоб вийти на такий рівень, потрібні роки, але все одно вже наступного року ми можемо вийти принаймні на 0,5 млрд куб. м біометану", – додав голова "Нафтогазу", уточнивши, що це "оптимістичний варіант".

"Всі ці заходи дадуть нам можливість наступного опалювального сезону пройти без імпорту і навіть почати експорт газу", – підсумував Вітренко.

Як повідомлялося, раніше Вітренко заявляв, що до наступного опалювального сезону Україна планує повністю відмовитися від використання природного газу для опалення.

За даними "Нафтогазу", у 2021 році побутові споживачі використали 8,6 млрд куб. м газу, теплокомуненерго – 8,7 млрд куб. м, промисловість – 8,5 млрд куб. м, бюджетні та релігійні установи 0,4 млрд куб. м, виробнично-технологічні витрати операторів інфраструктури зберігання та розподілу газу, насамперед для потреб населення – 2,6 млрд кубометрів.