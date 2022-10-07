Рада ухвалила закон про добровільний військовий облік для жінок

Верховна Рада ухвалила у цілому закон 6482 про добровільний порядок взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету Ярослав Железняк у Telegram.

За відповідне рішення проголосували 297 нардепів.

Зокрема, закон передбачає, що жінки, які мають спеціальність чи професію із затвердженого Міноборони переліку, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їх бажанням.

Водночас жінки із медичною або фармацевтичною спеціальністю підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.

Як повідомлялося, 6 вересня міністр оборони Олексій Резніков підписав наказ, який відтерміновує строки взяття жінок на військовий облік до 1 жовтня 2023 року. зазначається, що цей наказ не змінює норм чинного законодавства, але він дозволить комітету, а потім і парламенту в цілому, доопрацювати і внести зміни до законодавства, аби врегулювати це питання.

Жодних заборон на виїзд жінкам за кордон наразі немає.