Фонд держмайна виставив на приватизацію три ювелірні заводи

Фонд державного майна оголосив про приватизацію приватизацію трьох підприємств, які спеціалізуються на обробці дорогоцінного каміння та виготовленні ювелірних прикрас.

Як повідомляє пресслужба Фонду, торги відбудуться у системі Prozorro.Продажі.

Так, на продаж виставлять 100% акцій акціонерного товариства "Вінницький завод "Кристал", його стартова ціна становить 89,9 млн грн.

Також відбудеться аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу ДП "Бурштин України", який розташований у Рівному. Стартова ціна – 12,9 млн грн.

Крім того, оголошені торги 100% акцій акціонерного товариства "Львівський ювелірний завод" зі стартовою ціною у 144,3 млн грн.

Аукціони відбудуться 18 та 20 жовтня.

Як повідомлялося, днями Фонд держмайна виставив на приватизацію ще шість спиртзаводів.