Суд зупинив позов Twitter проти Маска, він може закрити угоду до 28 жовтня

Суддя штату Делавер 6 жовтня вирішив зупинити судовий позов Twitter проти американського мільярдера Ілона Маска напередодні суду, давши бізнесмену час профінансувати поглинання соцмережі за $44 млрд.

Про це повідомляє Reuters.



У наказі судді зазначено, що якщо Маск не закриє угоду до 28 жовтня о 17:00, буде призначений судовий розгляд на листопад.



"Ми з нетерпінням чекаємо закриття транзакції на рівні $54,2 за акцію до 28 жовтня", – йдеться в заяві Twitter. У попередній судовій заяві компанія закликала суддю відхилити пропозицію, назвавши план Маска "запрошенням до подальших зловживань і затримок".



Зазначається, що Маск мав постати перед судом 17 жовтня, і його показання у четвер було відкладено за взаємною згодою.

Маск сказав у четвер у суді, що банки працюють спільно, щоб профінансувати угоду, але йому потрібно більше часу. Він стверджував, що коротка затримка краща за місяці, які будуть потрібні для суду та апеляції.

Нагадаэмо, що цьому передували місяці судової тяганини після того, як Маск спробував відмовитися від своєї початкової угоди про покупку компанії за $44 млрд цієї весни.

Обидві сторони мали намір остаточно розібратися у суді пізніше в жовтні, оскільки Twitter намагався змусити Маска дотримуватися своєї частини угоди. Зі свого боку Маск стверджував, що Twitter ввів його в оману щодо кількості ботів на платформі та висловив занепокоєння з приводу проблем, оприлюднених колишнім керівником служби безпеки компанії, який подав скаргу на інформаторів.

Водночас 4 жовтня Маск раптово змінив позицію, повідомивши Twitter, що готовий продовжити початкові умови угоди. У листі, поданому до Комісії з цінних паперів і бірж США, адвокати Маска кажуть, що вони продовжуватимуть виконання угоди, укладеної в квітні, якщо канцелярський суд Делаверу відкладе судовий розгляд та всі інші провадження, пов’язані з поточним позовом.