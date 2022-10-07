Рада призначила ексголову "Ощадбанку" Пишного очільником НБУ (оновлено)
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Верховна Рада призначила Андрія Пишного на посаду очільника Національного банку.
Про це повідомила народна депутатка з фракції "Слуга Народу" Ольга Василевська-Смаглюк у Telegram.
За відповідне рішення проголосували 290 нардепів.
Із 2003 по 2007 рік року Андрій Пишний був першим заступник голови правління "Ощадбанку", з 2014 по 2020 рік обіймав посаду голови правління банку.
Пишний креатура голови ОП Андрія Єрмака. За даними ЕП, він тісно співпрацює з Єрмаком, зокрема в межах міжнародної санкційної групи "Єрмака-Макфола". У 2016 році разом заснували ГО "Відчуй", яка допомагає людям з вадами слуху. У 2010 році Єрмак був довіреною особою Арсенія Яценюка на 216 окрузі в Києві під час виборів президента. Водночас Пишний – давній політичний соратник Яценюка.
Як повідомлялося, напередодні Верховна Рада звільнила Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України (НБУ).
Увечері 4 жовтня Кирило Шевченко подав заяву про відставку з посади голови НБУ, пояснивши таке рішення проблемами зі здоров’ям. Він очолював Нацбанк України з липня 2020 року. До цього Шевченко з 2015 року працював головою правління "Укргазбанку".
Вже вранці 6 жовтня НАБУ повідомило Шевченку про підозру в організації схеми розтрати коштів "Укргазбанку" на загальну суму понад 200 мільйонів гривень. У НАБУ уточнили, що місцеперебування Шевченка наразі невідоме, про підозру йому залишили в адміністрації за місцем його роботи, в саме – у Національному банку України.
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"Зробили Україну разом!!!"
Пока эсдеки были при силе и при власти, молодые люди «болтались» в коммерческих банках и на руководящих должностях в госбанках, благо при связях их родителей устроить чад на непыльную и денежную работу труда не составляло. Но случилась Оранжевая революция и появилась необходимость замены некоторых одиозных личностей на молодые и свежие лица. То есть те, кто грабил страну при Леониде Кучме никуда не делись, они просто достали со скамейки запасных своих протеже и инкорпорировали их во властные коридоры, позаботившись о сильных стартовых позициях.
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