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НБУ (8364) Пишний (86)

Рада призначила ексголову "Ощадбанку" Пишного очільником НБУ (оновлено)

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андрій,пишний

Верховна Рада призначила Андрія Пишного на посаду очільника Національного банку.

Про це повідомила народна депутатка з фракції "Слуга Народу" Ольга Василевська-Смаглюк у Telegram

За відповідне рішення проголосували 290 нардепів.

Із 2003 по 2007 рік року Андрій Пишний був першим заступник голови правління "Ощадбанку", з 2014 по 2020 рік обіймав посаду голови правління банку.

Пишний креатура голови ОП Андрія Єрмака. За даними ЕП, він тісно співпрацює з Єрмаком, зокрема в межах міжнародної санкційної групи "Єрмака-Макфола". У 2016 році разом заснували ГО "Відчуй", яка допомагає людям з вадами слуху. У 2010 році Єрмак був довіреною особою Арсенія Яценюка на 216 окрузі в Києві під час виборів президента. Водночас Пишний – давній політичний соратник Яценюка.

Як повідомлялося, напередодні Верховна Рада звільнила Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України (НБУ).

Увечері 4 жовтня Кирило Шевченко подав заяву про відставку з посади голови НБУ, пояснивши таке рішення проблемами зі здоров’ям. Він очолював Нацбанк України з липня 2020 року. До цього Шевченко з 2015 року працював головою правління "Укргазбанку".

Вже вранці 6 жовтня НАБУ повідомило Шевченку про підозру в організації схеми розтрати коштів "Укргазбанку" на загальну суму понад 200 мільйонів гривень. У НАБУ уточнили, що місцеперебування Шевченка наразі невідоме, про підозру йому залишили в адміністрації за місцем його роботи, в саме – у Національному банку України.

Автор: Юлiя Недашківська
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"Зробили Україну разом!!!"
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07.10.2022 13:25 Відповісти
И Пышный и Яценюк родом из Черновцов. Более того, они почти однокашники, оба в одно время учились в Черновицком университете. Не известно, дружили они или просто приятельствовали, но их отцы были друзьями. Отец Яценюка был деканом в том университете, где они учились, а отец Пышного был начальником местной колонии. Так что оба они из довольно интеллигентных семей. И именно отец Пышного познакомил отца Яценюка с человеком, который сыграет для молодых людей роль проводника в мир большой политики. Человека этого звали Игорь Плужников. Он олигарх, один из создателей СДПУ(о), соратник Виктора Медведчука, и создатель главной пропагандистско-манипулятивной машины тех лет - телеканала Интер. Именно он протежировал молодых тогда Арсения и Андрея. Это к слову о том, что к власти пришли молодые и незамазанные в старых схемах люди, как любят себя позиционировать Яценюк и Пышный.

Пока эсдеки были при силе и при власти, молодые люди «болтались» в коммерческих банках и на руководящих должностях в госбанках, благо при связях их родителей устроить чад на непыльную и денежную работу труда не составляло. Но случилась Оранжевая революция и появилась необходимость замены некоторых одиозных личностей на молодые и свежие лица. То есть те, кто грабил страну при Леониде Кучме никуда не делись, они просто достали со скамейки запасных своих протеже и инкорпорировали их во властные коридоры, позаботившись о сильных стартовых позициях.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/88180-andrej_pyshnyj._kum_jatsenjuka_i_ubijtsa_oshchadbanka
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07.10.2022 16:54 Відповісти
Ну і скажіть тепер, що верховна рада не верховна зрада...
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08.10.2022 07:22 Відповісти
 
 