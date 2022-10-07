Рада призначила ексголову "Ощадбанку" Пишного очільником НБУ (оновлено)

Верховна Рада призначила Андрія Пишного на посаду очільника Національного банку.

Про це повідомила народна депутатка з фракції "Слуга Народу" Ольга Василевська-Смаглюк у Telegram.

За відповідне рішення проголосували 290 нардепів.

Із 2003 по 2007 рік року Андрій Пишний був першим заступник голови правління "Ощадбанку", з 2014 по 2020 рік обіймав посаду голови правління банку.

Пишний креатура голови ОП Андрія Єрмака. За даними ЕП, він тісно співпрацює з Єрмаком, зокрема в межах міжнародної санкційної групи "Єрмака-Макфола". У 2016 році разом заснували ГО "Відчуй", яка допомагає людям з вадами слуху. У 2010 році Єрмак був довіреною особою Арсенія Яценюка на 216 окрузі в Києві під час виборів президента. Водночас Пишний – давній політичний соратник Яценюка.

Як повідомлялося, напередодні Верховна Рада звільнила Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України (НБУ).

Увечері 4 жовтня Кирило Шевченко подав заяву про відставку з посади голови НБУ, пояснивши таке рішення проблемами зі здоров’ям. Він очолював Нацбанк України з липня 2020 року. До цього Шевченко з 2015 року працював головою правління "Укргазбанку".

Вже вранці 6 жовтня НАБУ повідомило Шевченку про підозру в організації схеми розтрати коштів "Укргазбанку" на загальну суму понад 200 мільйонів гривень. У НАБУ уточнили, що місцеперебування Шевченка наразі невідоме, про підозру йому залишили в адміністрації за місцем його роботи, в саме – у Національному банку України.