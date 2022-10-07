Японія розширила санкції проти Росії

Уряд Японії запровадив нові санкції проти РФу відповідь на спробу анексувати чотири регіони України.

Як повідомляє NHK, до списку осіб, активи яких підлягають замороженню, буде додано 81 особу та дев’ять російських організацій. Серед них проросійські сепаратисти на сході та півдні України, безпосередньо відповідальні за односторонню анексію. Також включено високопосадовців уряду та військових організацій.

За даними ЗМІ, санкції стосуватимуться родичів голови Чечні Рамзана Кадирова, міністра оборони РФ Сергія Шойгу, голови Ради федерації РФ Валентини Матвієнко, прем'єр-міністра Михайла Мішустіна, заступника голови Ради безпеки Дмитра Медведєва, а також Аліни Кабаєвої.

Серед організацій, проти яких ввели санкції, присутні корпорація "Ростєх", холдинг "Роселектроніка", група компаній "Калашніков", АТ "ОДК-Климов", суднобудівний завод "Море", концерн "Сузір'я", АТ "Об'єднана двигунобудівна корпорація" та суднобудівний завод "Янтар".



Пізніше заступник генсекретаря японського уряду Кіхара Сейдзі заявив журналістам, що дії, які Росія називає "референдумами" та "приєднанням", посягають на суверенітет і територіальну цілісність України та є порушенням міжнародного права.



Він сказав, що Японія рішуче засуджує їх, додавши, що його країна не може потурати спробам Росії в односторонньому порядку змінити статус-кво.



Кіхара наголосив, що Японія продовжуватиме співпрацювати з іншими членами G7 та світовою спільнотою, щоб і надалі просувати жорсткі санкції проти Росії.