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Експорт газу з Азербайджану до Європи збільшать удвічі

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tanap

Обсяг постачання газу Трансанатолійським газогоном (TANAP) буде збільшено вдвічі.

Про це заявив міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Фатіх Дьонмез, передає Укрінформ із посиланням на Hürriyet.

"Було прийняте рішення подвоїти потужність TANAP. Ми збільшимо потужність з 16 млрд кубометрів до 32", – сказав він журналістам за підсумками другого азербайджансько-турецького енергетичного форуму в Стамбулі.

Міністр також зазначив, що Туреччина зможе скористатися частиною додаткових обсягів газу, що прокачується.

TANAP проходить територією Азербайджану, Грузії і Туреччини, де з'єднується з Трансадріатичним трубопроводом (ТАР), який ще будується. Ним газ постачатиметься в Грецію, Албанію, Італію.

Автор: Юлiя Недашківська
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