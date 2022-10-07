ЄС заборонив своїм громадянам обіймати керівні посади в російських держкомпаніях

Євросоюз забороняє своїм громадянам з 22 жовтня обіймати керівні посади у низці російських компаній.

Про це йдеться в опублікованому в четвер черговому пакеті санкцій проти РФ, передає Інтерфакс-Україна.



У ньому зазначено, що з 22 жовтня 2022 року "має бути заборонено обіймати будь-які посади в органах управління" цих компаній.

До списку компаній, на які поширюється це обмеження, включені ОПК "Оборонпром", Об'єднана авіабудівна корпорація (ОАК), "Уралвагонзавод", "Роснєфть", "Транснєфть", "Газпром нєфть", "Алмаз-Антей" та інші. При цьому, згідно з документом, передбачається й низка винятків із нового правила.



У списку вказані лише компанії, зареєстровані в РФ, тобто, наприклад, на оператора "Північного потоку" Nord Stream AG ці рестрикції наразі не поширюються.

Як повідомлялося, у травні колишній канцлер Німеччини Ґерхард Шредер залишив посаду голови російської державної нафтової компанії "Роснєфть" після трьох місяців закликів до нього припинити зв’язки з президентом Росії Владіміром Путіним через війну в Україні. До речі, також у травні правляча коаліція в Бундестазі домовилася позбавити державного фінансування його офіс.

Інші колишні лідери ЄС, зокрема Еско Ахо з Фінляндії та Крістіан Керн з Австрії, а також колишній прем’єр-міністр Франції Франсуа Фійон, вийшли з правління кількох російських компаній після вторгнення в Україну.