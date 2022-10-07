Рада ЄС затвердила екстрені заходи щодо вирішення проблеми високих цін на енергоносії

Країни-члени ЄС у четвер схвалили регламент Ради ЄС про екстрене втручання для вирішення проблем високих цін на енергоносії.

Про це повідомляє пресслужба Ради.



Регламент запроваджує спільні заходи зі скорочення попиту на електроенергію, а також зі збору та перерозподілу надлишкових доходів енергетичного сектору серед домогосподарств та малих і середніх підприємств.



Політична угода держав-членів ЄС щодо цих аспектів була досягнута міністрами енергетики ЄС на позачерговому засіданні профільної ради 30 вересня.



Так, регламент встановлює "добровільну загальну мету скорочення на 10% валового споживання електроенергії та зобов'язуючу мету скорочення на 5% споживання електроенергії в години пік".



Рада погодилася обмежити ринкові доходи на рівні 180 євро/МВтч для виробників електроенергії, включаючи посередників, які використовують так звані інфрамаржинальні, тобто з нижчими витратами технології для виробництва електроенергії, такі як відновлювані джерела енергії, атомна енергія та буре вугілля. Такі оператори за останні місяці отримали значний фінансовий прибуток без збільшення своїх операційних витрат. Це пов'язано з роллю вугілля та газу як джерела, що визначають кінцеві ціни на електроенергію, пояснюють у Ради ЄС.



Крім того, компанії, що працюють в енергетичному секторі, повинні будуть обов’язково платити "внесок солідарності". Він розраховується на основі оподатковуваного прибутку, який на 20% і більше перевищуватиме середній такий прибуток з 2018 року. Ці кошти також ідуть на підтримку підприємцям і домогосподарствам.

Наголошується, що регламент діятиме тимчасово – з 1 грудня 2022 року по 31 грудня 2023-го. Крім того, цільові показники скорочення енергоспоживання діятимуть до 31 березня, а обмеження на прибуток енергокомпаній – до 30 червня. Для Кіпру та Мальти були передбачені "спеціальні винятки" з регламенту.

Постанова Ради ЄС набуде чинності після публікації в "Офіційному журналі" Євросоюзу.