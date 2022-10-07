Комітет Ради підтримав кандидатуру ексголови "Ощадбанку" Пишного на очільника Нацбанку

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту підтримати призначення ексочільника "Ощадбанку" Андрія Пишного на посаду голови Національного банку.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету Ярослав Железняк у Telegram.

За відповідне рішення проголосували 19 членів комітету, один нардеп утримався.

За словами Железняка, Пишний також брав участь у засіданні. Зокрема, він наголосив, що наразі вважає пріоритетом розпочати нову програму співпраці з МВФ та підтримує збереження ставки на рівні 25%.

Як повідомлялося, перед Верховна Рада звільнила Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України (НБУ).

Увечері 4 жовтня Кирило Шевченко подав заяву про відставку з посади голови НБУ, пояснивши таке рішення проблемами зі здоров’ям. Він очолював Нацбанк України з липня 2020 року. До цього Шевченко з 2015 року працював головою правління "Укргазбанку".

Вже вранці 6 жовтня НАБУ повідомило Шевченку про підозру в організації схеми розтрати коштів "Укргазбанку" на загальну суму понад 200 мільйонів гривень. У НАБУ уточнили, що місцеперебування Шевченка наразі невідоме, про підозру йому залишили в адміністрації за місцем його роботи, в саме – у Національному банку України.

За інформацією низки нардепів, його місце займе колишній очільник "Ощадбанку" Андрій Пишний, якого називають кумом голови Офісу президента Андрія Єрмака. У четвер президент Володимир Зеленський офіційно вніс його кандидатуру на посаду очільника Нацбанку.