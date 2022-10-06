Рада посилить відповідальність за незаконне використання номерних знаків авто

Верховна Рада прийняла закон, який запроваджує адміністративну відповідальність у сфері підготовки та допуску водіїв до керування транспортними засобами.

Проєкт закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запровадження адміністративної відповідальності у сфері підготовки та допуску водіїв до керування транспортними засобами" (№7365) було прийнято Верховною Радою за основу 15 серпня 2022 року.

Метою законопроєкту є забезпечення належної ідентифікації транспортних засобів, що беруть участь у дорожньому русі, та створення ефективного механізму відповідальності за порушення встановлених вимог, правил та порядку використання номерних знаків, запобігання виникненню корупційних ризиків у роботі територіальних сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ України.

Прийнятим законом передбачається доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею 1213, якою встановлюється адміністративна відповідальність за незаконне використання номерних знаків транспортних засобів.

Окрім цього, частиною другою статті 1213 КУпАП встановлюється адміністративна відповідальність за керування або експлуатацію транспортного засобу із незаконно встановленими номерними знаками Збройних Сил України, Національної гвардії України, Національної поліції України, Державної прикордонної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації або дипломатичних представництв консульств та інших міжнародних організацій, які користуються повним та частковим імунітетом.

Змінами до закону "Про дорожній рух" удосконалюється порядок виготовлення та обліку номерних знаків, а також створюється ефективний механізм запобігання корупційним ризикам у роботі територіальних сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ України.

Прийняття запропонованого проєкту сприятиме забезпеченню належної ідентифікації транспортних засобів, підвищенню рівня безпеки дорожнього руху, а також зменшенню аварійності на дорогах.