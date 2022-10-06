МАГАТЕ має жорстко засудити указ Путіна про крадіжку Запорізької АЕС, – Зеленський

Рішення президента РФ Владіміра Путіна про передачу Запорізької АЕС у федеральну власність Росії має бути засуджене з боку Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), адже це фактично міжнародне рейдерство.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, повідомляє пресслужба голови держави.

"Ми дуже чекали на жорстку заяву МАГАТЕ щодо цього. Суспільство дуже чекає на це засудження. У моєму особистому розумінні це – рейдерство", – наголосив Зеленський.

За його словами, єдиною можливістю гарантувати радіаційну безпеку станції, України та Європи є повна демілітаризація території ЗАЕС, адже там досі перебувають до 500 російських бойовиків.

Зеленський також наголосив на важливості відновлення роботи Запорізької АЕС, що дасть нашій державі змогу забезпечити електроенергією не лише українських, а і європейських споживачів.

Водночас Зеленський висловив подяку Рафаелю Гроссі за допомогу у звільненні генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова, якого викрали російські військові.

Рафаель Гроссі зі свого боку наголосив, що рішення Путіна про передачу Запорізької АЕС у власність Росії є порушенням міжнародного права, а також пообіцяв контактувати виключно з Україною щодо всіх питань, пов’язаних зі станцією.

Як відомо, після візиту до Києва Гроссі вирушить до Москви.

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Яке повідомлялося, напередодні російський президент Путін своїм указом доручив передати окуповану Запорізьку АЕС у федеральну власність РФ. Для цього у Росії вже створили компанію "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС".

Нагадаємо, 30 вересня російські військові затримали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова дорогою від станції до Енергодара. Після втручання МАГАТЕ його звільнили 3 жовтня, дозволивши вийти на підконтрольну Україні територію.

За даними української розвідки, на Запорізькій АЕС вже працювали спеціалісти "Росатома". У серпні в "Енергоатомі" повідомляли про плани "Росатома" відключити ЗАЕС від енергосистеми України та перепідключити станцію до енергосистеми Криму, який наразі реалізується окупантами.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.