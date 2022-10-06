Розглядали два роки: Рада посилила покарання за нелегальну торгівлю пальним

Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до Кодексу країни про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності за незаконну торгівлю пальним".

За прийняття відповідного законопроєкту №2515 у другиму читанні проголосували 260 нардепів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Як повідомлялося, у першому читанні цей законопроєкт було ухвалено ще у липні 2020 року.

Законом Кодекс про адміністративні правопорушення доповнюється новою статтею 161-1 "Порушення порядку торгівлі пальним", яка передбачає відповідальність за оптову або роздрібну торгівлю пальним без наявності документів дозвільного характеру, якщо їх отримання передбачено законом (крім випадків застосування принципу мовчазної згоди), а також інші порушення правил торгівлі паливом.

Цією статтею передбачено покарання у вигляді штрафу від 1000 до 2000 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією пального, транспортних засобів, ємностей та обладнання, що використовуються для реалізації такого пального, грошей, отриманих внаслідок цього адміністративного правопорушення.

За повторне порушення протягом року штраф становитиме від 2000-5000 необподатковувавних мінімумів із конфіскацією пального, транспортних засобів, ємностей та обладнання, що використовуються для реалізації такого пального та грошей.

За інші порушення правил торгівлі пальним передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 600 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, або пов'язані з отриманням доходу у великих розмірах, - тягнуть за собою накладення штрафу від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією пального, транспортних засобів, ємностей та обладнання, що використовувалися для реалізації такого пального, грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення.