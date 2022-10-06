США готові пом’якшити санкції проти Венесуели для відновлення видобутку нафти, – ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена може пом’якшити санкції проти авторитарного режиму Венесуели, щоб дозволити Chevron відновити прокачування нафти.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на свої джерела, передає enkorr.

Зазначається, що в обмін на значне послаблення санкцій уряд президента Венесуели Ніколаса Мадуро відновить перервані перемовини з опозицією країни, щоб обговорити умови, необхідні для проведення вільних і справедливих президентських виборів 2024 року.

"США, уряд Венесуели й деякі діячі венесуельської опозиції також розробили угоду, яка звільнить сотні мільйонів доларів венесуельських державних коштів, заморожених у американських банках, для оплати імпорту продуктів харчування, ліків і обладнання для зношеної електромережі країни й муніципальної системи водопостачання", – пише видання.

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Офіційні особи США заявили, що деталі угоди поки обговорюються, і попередили, що угода може зірватися, оскільки вона залежить від того, чи головні помічники Мадуро будуть сумлінно відновлювати переговори з опозицією.

"Якщо угоду буде укладено і Chevron разом з американськими нафтосервісними компаніями знову дозволять працювати у Венесуелі, у короткостроковій перспективі на світовий ринок буде постачено лише обмежену кількість нової нафти", – йдеться в матеріалі.

Зі слів джерел, будь-яка зміна у політиці США, яка поверне західні нафтові компанії, стане психологічним сигналом ринку про те, що очікується збільшення пропозиції.

Видання підкреслює, що чутки про можливе зближення США з Венесуелою з'являються якраз тієї миті, коли країни ОПЕК+ на чолі із Саудівською Аравією й Росією погодилися скоротити видобуток у відповідь на падіння цін на нафту, що розлютило адміністрацію Байдена.

"Але залучення Венесуели, яка володіє одними з найбільших у світі запасів нафти, може стати довгостроковою стратегією для США і європейських країн, які намагаються убезпечити нові джерела енергії, оскільки війна Росії проти України затягнеться і переверне товарні ринки", – сказав експерт із енергетики Латинської Америки в Університеті Райсу Франсіско Мональді.