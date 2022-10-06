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Рада посилить відповідальність за порушення авторських прав

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право

Верховна Рада хоче посилити адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення авторського права та/або суміжних прав.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк

За відповідний законопроєкт №5643 у першому читанні проголосували 267 народних депутатів на пленарному засіданні 6 жовтня.

Законопроєкт також унеможливлює адміністративну та кримінальну відповідальність за відсутність маркування контрольними марками зразків аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних.

Зокрема, незаконне використання об'єкта права інтелектуальної власності, присвоєння авторства на такий об'єкт (плагіат) або інше порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності тягне за собою накладення штрафу від 50 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (у чинному законодавстві сума штрафів становить від 10 до 200 нмдг) з конфіскацією незаконно виробленої продукції, обладнання та матеріалів для її виготовлення.

Документ вносить зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів.

Автор: Галина Ялівець
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