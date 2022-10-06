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НАБУ (1376) НБУ (8364) Укргазбанк (259) Шевченко Кирило (151)

Колишній голова Нацбанку Шевченко перед врученням підозри виїхав за кордон

Новини БізнесЦензор Фінанси Корупція

кирилл,шевченко

Звільнений сьогодні Верховною Радою голова Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко відкидає звинувачення НАБУ у розтраті коштів під час його роботи в "Укргазбанку" та заявляє про політичний тиск.

Про це він написав на своїй сторінці у мережі Facebook.

За словами Шевченка, 4 жовтня він назвав причиною своєї відставки лише одну з причин – погіршення стану здоров'я, через засідання Ради МВФ, що має відбутися вже завтра.

"Я не став говорити про майже дворічний політичний тиск, який посилився напередодні мого рішення і, власне, зумовивши серйозне погіршення проблем зі здоров'ям", – заявив колишній голова НБУ.

Водночас Шевченко, місце знаходження якого детективам НАБУ сьогодні не вдалося встановити, повідомив, що знаходиться за кордоном.

"Інформація про оголошення підозри стала неочікуваною – я дізнався про неї зі ЗМІ, перебуваючи за кордоном на лікуванні. Офіційно заявляю: озвучені правоохоронцями "виявлені факти" є результатом передчасних висновків, зроблених на основі поспішних та недоведених суджень", – наголосив Шевченко.

"Я готовий відповідати за кожну свою підпис! Оскільки кожна угода, укладена "Укргазбанком" за мого керівництва, була на 100% ринковою", – додав він.

Читайте також: Розкрадання на 200 мільйонів: НАБУ повідомило про підозру голові Нацбанку

Як повідомлялося, сьогодні Верховна Рада звільнила Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України (НБУ). Самого його у залі парламенту не було. Шевченко очолював Нацбанк України з липня 2020 року. До цього він з 2015 року працював головою правління "Укргазбанку".

Вранці 6 жовтня НАБУ повідомило Шевченку про підозру в організації схеми розтрати коштів "Укргазбанку" на загальну суму понад 200 мільйонів гривень. У НАБУ уточнили, що місцеперебування Шевченка наразі невідоме, про підозру йому залишили в адміністрації за місцем його роботи, в саме – у Національному банку України.

За два дні до цього, увечері 4 жовтня, Кирило Шевченко подав заяву про відставку з посади голови НБУ, пояснивши таке рішення проблемами зі здоров’ям. 

Президент Володимир Зеленський вже вніс на розгляд парламенту для призначення новим головою НБУ кандидатуру колишнього очільника "Ощадбанку" Андрія Пишного, якого називають кумом голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+18
цьому шахраю менше 50, як його випустили? хатинка під тель-авівом та ізраїльский паспорт, все зрозуміло
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06.10.2022 18:39
+14
"прєлєстно" (с)

а це вже цирк нашого, українського виробництва
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06.10.2022 18:33
+9
А НАБУ не хоче попрацювати над тим, як воно виїхало за кордон, коли виїзд заборонено???
Черговий цирк на дроті від зешмарклів...
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06.10.2022 22:14
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"прєлєстно" (с)

а це вже цирк нашого, українського виробництва
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06.10.2022 18:33 Відповісти
Кто же на него давил? Порошенко? 🙄
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06.10.2022 18:37 Відповісти
цьому шахраю менше 50, як його випустили? хатинка під тель-авівом та ізраїльский паспорт, все зрозуміло
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06.10.2022 18:39 Відповісти
Бідна дитина голодна,боса та й ще хвора.Хайфа вилікує.
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06.10.2022 18:49 Відповісти
Закон один для всіх(с) зеленськмй
Но этот видимо равнее, раз смог в 50 выехать спокойно, без работы, не являясь чиновником, но будучи военнообязанным.
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06.10.2022 18:49 Відповісти
Да проблема не так в Зеленському, як в суспільстві, адже хтось його наперед попередив, хтось порішав його тіпа виїзд. Нажаль таких рішателей в нашому суспільстві дуже багато...
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06.10.2022 22:08 Відповісти
Так Zeленський цього виродка і назначив головою нбу.
Чи ти може мені поясниш, чому досі займають посади головні прикордонники західних областей, ті самі які закривали очі на суркісів, портнових та ін. пріZідєнт тут не причому?
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07.10.2022 07:38 Відповісти
Колишній голова Нацбанку Шевченко перед врученням підозри виїхав за кордон... и на границе Геннадий Корбан не отобрал у него паспорт.
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06.10.2022 19:11 Відповісти
Шевченка вислали (від гріха по дальше), а Корбана просто послали
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06.10.2022 19:51 Відповісти
Пишний кум Єрмака. Та це вже занадто. Хто підійме Майдан - не забудьте мене запросити
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06.10.2022 19:12 Відповісти
хіба в нас вільний виїзд за кордон?
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06.10.2022 19:27 Відповісти
Конечно, но только лишь для корешей зе и ермака.
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06.10.2022 23:06 Відповісти
Шевченко поїхав в «заслання», але не в Казахстан і не солдатом)
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06.10.2022 19:49 Відповісти
Нічого безкарно не пройде............всіх запитають.
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06.10.2022 20:49 Відповісти
Та никому нихрена не будет, это только лишь пустые разговоры, поверьте.
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06.10.2022 23:12 Відповісти
ахах чучело позорное, понятно почему у нас такой треш в банковской системе. Интересно чем Пишного за яйца клоуны будут держать что бы не мешал воровать??
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06.10.2022 20:56 Відповісти
пишний потрібен клоунам аби продовжувати красти. шевченко зашкварився тому його позбулися.
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07.10.2022 07:35 Відповісти
Хто випустив ?! Розстріляти тих хто випустив!
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06.10.2022 20:57 Відповісти
Пишний - наступний клієнт НАБУ , там за час керування Ощадбанком тома кримінала . Настільки вузьке коло корупційного організованного злочинного угрупування , що нема з кого й вибирати , дуже жорсткий негативний відбір від працівників офісу.
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06.10.2022 21:09 Відповісти
А НАБУ не хоче попрацювати над тим, як воно виїхало за кордон, коли виїзд заборонено???
Черговий цирк на дроті від зешмарклів...
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06.10.2022 22:14 Відповісти
Так они же сами, ему и помогли драпануть за границу, что здесь думать и гадать?
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06.10.2022 23:18 Відповісти
Вот почему то, абсолютно все, кто оказывается в такой ситуации, мгновенно болеют и дрыскают за границу, блин, - мода наверное такая пошла.
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06.10.2022 23:32 Відповісти
Вкотре ми бачимо закономірність правління преZeдента: для своїх - безперешкодний виїзд закордон із награбованим, для лохів - мобілізація.
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07.10.2022 07:32 Відповісти
С Гонтаревой вместе болеть будет.
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07.10.2022 08:40 Відповісти
З цього потрібно зробити чіткий висновок ---ЗЕЛЕНА ЧУМА ВВАЖАЄ УКРАЇНЦІВ ЛОХАМИ І БАРАНАМИ Зеленський грає роль президента і всі його виступи відосики,це спланірована робота на вплив свідомості громадян ---все це вистава.Шкода ,що за цей цирк Україна розплачується кровью своїх людей.
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07.10.2022 08:47 Відповісти
Нічого нового, все по старим лєкалам - звільнення, виїзд за кордон, "підозра". Унило й передбачувано. Бачу, час йде, а нічого не міняється в "датском королевствє". Навіть війна ніяк не впливає на це.
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07.10.2022 09:43 Відповісти
Шевченко мы завтра тебя арестуем
Ой так вiн утiк!!!!
Итак всегда /исключение петро за мешок зерна /
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07.10.2022 11:25 Відповісти
Если это не бегство от правосудия, то что это?
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07.10.2022 12:58 Відповісти
Резко заболел и за 2 дня пересек границу, а вот до этого не болел и был здров как бык и что это за болезнь такая,? что гос.служащему или не гос.служащему, но руководителю гос.установи, которая печатает деньги для всей страны, занимающей ключевое место в экономике страны - дали выехать без аудита о проделанной "работе" , это же сколько можно было заработать на двойном курсе продавая валюту из гос.ргос.резервов по 37, а продавая по 42 , мало того такими действиями был подорван экспорт и поступление валюты из за чего девальвация и поднятие % ставки до 25 и во главе этой "рработы" стоял глава НБУ - мразь и мрази кто его выпустил, когда страна истекает кровью , действительно очередной театр и цирк устраивают только не смешно.
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07.10.2022 13:54 Відповісти
 
 