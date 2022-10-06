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Новини ФінансиКорупція
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НАБУ (1376) Коломойський (1727) Дубілет (57) САП (184) Приватбанк (1693)

НАБУ завершило розслідування виведення коштів з "Приватбанку" за часів Коломойського на 8,4 мільярда

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коломойский,боголюбов,приватбанк

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування за підозрою колишніх топменеджерів ПАТ КБ "ПриватБанк" у розкраданні понад 8,4 млрд грн.

Як повідомляє пресслужба НАБУ, 6 жовтня стороні захисту відкрили матеріали для ознайомлення.

Серед підозрюваних у цій справі:

  • ексголова правління ПАТ КБ "Приватбанк" Олександр Дубілет (ч. 5 ст. 191, ч. 1,2 ст. 366 КК України);
  • колишній перший заступник голови правління ПАТ КБ "Приватбанк" Володимир Яценко (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України);
  • ексзаступник голови правління ПАТ КБ "Приватбанк" (ч. 5 ст. 191 КК України);
  • колишня керівниця департаменту фінансового менеджменту ПАТ КБ "Приватбанк" (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України);
  • колишня керівниця департаменту підтримки міжбанківських операцій ПАТ КБ "Приватбанк" (ч. 5 ст. 191 КК України);
  • керівниця департаменту операційного напрямку ПАТ КБ "Приватбанк" (ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК України).

"Прокурори САП визнали, що для доведення вини підозрюваних детективи наразі зібрали достатньо доказів за трьома епізодами. Всі три пов’язані з виведенням коштів із банку напередодні його націоналізації наприкінці 2016 року на підконтрольні або пов’язані з бенефіціарами банку компанії", – зазначається у повідомленні.

Водночас у НАБУ наголошують, що викриті факти корупційної діяльності у "Приватбанку" не є вичерпними: в низці епізодів НАБУ та САП продовжують розслідування, зокрема щодо схем виведення понад 130 млрд грн із банку, що стало однією з підстав його націоналізації.

Читайте також: Колишній голова "Приватбанку" Дубілет оскаржить рішення про заочне розслідування

Як повідомлялося, у лютому 2021 року НАБУ і САП повідомили експосадовцям "Приватбанку" про підозру у розтраті понад 136 млн грн через схему страхових виплат. Одразу ж після цього детективи НАБУ затримали колишнього першого заступника голови правління "Приватбанку" до його націоналізації Володимира Яценка при спробі вилетіти з України.

Вже у березні 2021 року НАБУ повідомило колишнім керівникам "Приватбанку" про підозри за новим епізодом про розтрату майже $315 млн (близько 8,2 млрд грн) коштів банку через акредитивну схему.

У липні 2020 року детективи НАБУ повідомили колишньому голові "Приватбанку" Олександра Дубілета, його першому заступнику та керівнику департаменту про підозру у розтраті грошових коштів банку на суму 85,2 млн грн на користь пов’язаної компанії.

15 липня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила без змін запобіжний захід колишньому голові правління "Приватбанку" Олександру Дубілету у вигляді тримання під вартою, однак наразі він переховується за кордоном.

На момент оголошення першої підозри колишній голова "Приватбанку" Олександр Дубілет жив в Австрії і відразу ж після її отримання, як і низка інших фігурантів справи, переоформив свою частку в компанії, що запустила проект monobank. Наразі Дубілет стверджує, що живе в Ізраїлі та має громадянство цієї країни.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+14
Ничего не будет. Судебная система под Татаровым, поэтому боневтик Татарова и держит. Если Беню тронут- он столько про офшоры Квартала 95 раскажет, Война и Мир отдыхают.
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06.10.2022 19:02
+8
Бєня нєувіновнік?
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06.10.2022 18:37
+5
читав 2 рази
прізвище бені не знайшов в обвинувачених в виведенні коштів
моня руліт, беня чесний
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06.10.2022 20:41
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Бєня нєувіновнік?
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06.10.2022 18:37 Відповісти
з вінком на шиї було б краще
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06.10.2022 18:53 Відповісти
Ничего не будет. Судебная система под Татаровым, поэтому боневтик Татарова и держит. Если Беню тронут- он столько про офшоры Квартала 95 раскажет, Война и Мир отдыхают.
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06.10.2022 19:02 Відповісти
читав 2 рази
прізвище бені не знайшов в обвинувачених в виведенні коштів
моня руліт, беня чесний
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06.10.2022 20:41 Відповісти
якщо бені немає в списку значить його ніхто не здав, ніколи не повірю що дубілет собі рішив вкрасти бабло а не акціонеру. так що розслідуванням НАБУ можне підтертися!
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06.10.2022 21:11 Відповісти
Нет Бени. Хитрая ****.
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06.10.2022 21:17 Відповісти
а мі тут нє прі чьом, а мі тут нє прі чьом ...
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06.10.2022 22:55 Відповісти
теперь смотрим, в чьи руки попадает приват. будет любопытно, как справится с задачей "нужных рук" новый начальника
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07.10.2022 07:57 Відповісти
Пока Ермак,Зеля у руля,Беня неприкасаем.
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07.10.2022 09:00 Відповісти
Все правильно сделал. Жаль мало успел вывести. Когда к частному бизнесу приходит гос-во и начинает говорить "мне тут нравится, теперь это будет мое", то собственники и должны так поступать.
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07.10.2022 09:09 Відповісти
Чому ? Є законодавство, гроші у них є, юристи є - най бодаються.
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07.10.2022 13:16 Відповісти
Це блюзнірство;свою провину,шкідництво скидати на інших.....тим паче, призивати до санкцій інших а самим відкрито співпрацювати з рашистами.Кому,ви,хочете замилити очі в вік інтернету???Ви,геть тупаки,бо вважаєте ,що піпл все схаває ?...оманські кнурі здають Україну і без акта капітуляції....а нові хазяї тепер почнуть ,може, відбудовати за рахунок Заходу та Штатів те, що самі ж і сплюндрували?Здача України сталася ще в Омані.... і ось її наслідки......шоблойобло імені бєніренигата керує так ,як взагалі нічого не трапилось...все йде по плану кремлівської мафії : якщо не здається український народ.....зайдем з іншого боку...і розвалюють з середини сплюндровану Україну. ...українці вам уже цього не дозволять....бо вже дозволили....кремлівськийкаламой вже рейданув всі підприємства і державні теж представникам кремлівської мафії...а ви там воюйте...чим більше згине патріотів,активних.....тим краще справляться з тими хто залишився....тай А що кремлівській мафії : війна йде не на їх території,винищать своїх диких придурків і зеків,знищать генералів (розвелось , що бліх),знищать застаріле іржаве озброєння (а куди його подіти....а потім єрмаки їм накрадуть нового ),знищать зажертих менеджерів газпрому (дуже гарнечистилище) оманськікнурі разом зкаламоєм вже працюють на кремлівську мафію (он "смотрящій"януковіча єЛДАК міцно тримає за інструмент одоробало разом ззрадою іправітєльством....абєнявагонами відправляє мільярди на "другу"армію світу....це й була мрія колективного путіна за рахунок працьовитих українців підняти свою "другу армію"(бо не вп..... не в "красну" армію ),відновити і модернізувати економіку.....ну не можуть вони бути "імпєрією" БЕЗ УКРАЇНЦІВ....бо тупі,бо злодії,бо гвалтівники,бо кати : можуть тільки красти,відбирати і брехати,брехати,брехати...Українці,чому ви такі добрі і наївні.....чому дозволи кучмі лягти під кремлівську мафію ?Чому зараз дозволяєте ,що б нас нищилизлодіюпри владі ? Хана нам доки бєняуруля...
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07.10.2022 13:19 Відповісти
Як Коломойша допомагає ЗСУ ⁉️
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07.10.2022 15:11 Відповісти
ЗЕЛЯ+БЕНЯ=ЛЮБОВ ДО БЮДЖЕТНИХ ГРОШЕЙ
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07.10.2022 15:20 Відповісти
 
 