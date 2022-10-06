Рада підтримала законопроєкт про митний тариф

Верховна Рада прийняла за основу проєкт закону "Про Митний тариф України".

Відповідний урядовий законопроєкт №7737 на пленарному засіданні у четвер у першому читанні підтримали 298 народних депутатів, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Законопроект передбачає:

приведення товарної номенклатури України у відповідність до вимог до сучасної сьомої редакції Гармонізованої системи опису та кодування товарів версії 2022 року на виконання міжнародних зобов’язань,

адаптацію статистичної системи України до міжнародних методів, стандартів та класифікації,

стандартизацію зовнішньоторговельної документації,

усунення розбіжностей у версіях систем української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності України та країн – торговельних партнерів,

прискорення та спрощення процедури митного оформлення товарів під час здійснення зовнішньоторговельних операцій.

Також законопроєктом не передбачається зміна ставок ввізного мита на товари, а лише зміна класифікації окремих товарів.

Як повідомлялося, 15 серпня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про "митний безвіз" з Євросоюзом та приєднання України до системи NCTS.