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Рада підтримала законопроєкт про митний тариф

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рада

Верховна Рада прийняла за основу проєкт закону "Про Митний тариф України".

Відповідний урядовий законопроєкт №7737 на пленарному засіданні у четвер у першому читанні підтримали 298 народних депутатів, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Законопроект передбачає:

  • приведення товарної номенклатури України у відповідність до вимог до сучасної сьомої редакції Гармонізованої системи опису та кодування товарів версії 2022 року на виконання міжнародних зобов’язань,
  • адаптацію статистичної системи України до міжнародних методів, стандартів та класифікації,
  • стандартизацію зовнішньоторговельної документації,
  • усунення розбіжностей у версіях систем української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності України та країн – торговельних партнерів,
  • прискорення та спрощення процедури митного оформлення товарів під час здійснення зовнішньоторговельних операцій.

Також законопроєктом не передбачається зміна ставок ввізного мита на товари, а лише зміна класифікації окремих товарів.

Як повідомлялося, 15 серпня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про "митний безвіз" з Євросоюзом та приєднання України до системи NCTS.

Автор: Галина Ялівець
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