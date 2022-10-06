Рада дозволила іноземцям отримати статус е-резидента в Україні
Новини БізнесЦензор Влада Регуляторна політика Корпоративні відносини
Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до Податкового кодексу та деяких інших законодавчих актів щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів".
За прийняття відповідного законопроєкту про е-резидентство №5270 у другому читанні та в цілому проголосували 252 народні депутати, повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
В Мінцифри пояснили, що найближчим часом іноземці матимуть можливість отримати статус е-резидента та відкрити свій бізнес в Україні онлайн, без фізичної присутності в ній.
Для того, щоб отримати статус е-резидента потрібно:
- подати заявку онлайн на отримання статусу е-резидентства;
- пройти перевірку згідно з чинним законодавством;
- пройти ідентифікацію в консульській установі, отримати РНОКПП та електронний підпис;
- відкрити банківський рахунок та зареєструвати себе як ФОП.
"Наша команда вже розробляє вебверсію та мобільний застосунок із використанням хмарних технологій цифрового підпису для е-резидентів. Такі сучасні та дієві інструменти допоможуть зареєструвати підприємця, відкрити банківський рахунок у декілька кліків — швидко та зручно, через браузер або смартфон", – додали у Мінцифри.
Своєю чергою співавтор законопроєкту, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк уточнив, що для е-резидентів передбачається оподаткування, аналогічне податкам для ФОП третьої групи (5% в рамках ліміту для цієї групи та 15% – від його перевищення), а податковим резидентом для е-резидентів буде банк.
."Список країн, громадянам яких дозволено стати е-резидентами України, визначає уряд. До другого читання ми розширили перелік професій е-резидентів з IT-шників на всіх інших експортерів послуг)", – уточнив Железняк у Telegram.
Будь ласка, зачекайте...