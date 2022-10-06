Рада спростить приватизацію майна під податковою заставою

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт 8045 "Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів щодо приватизації державного і комунального майна, яке перебуває в податковій заставі, та забезпечення адміністрування погашення податкового боргу".

Про це повідомив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, законопроєктом передбачається створення умов для належного наповнення дохідної частини бюджету за рахунок відновлення строків здійснення контролюючими органами заходів з погашення податкового боргу, економію та оптимізацію бюджетних коштів на сплату контролюючими органами судового збору в питаннях, пов’язаних зі стягненням сум узгоджених грошових зобов’язань платників податків у період дії воєнного стану.

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Гетманцев додав, що ухвалення документа дозволить розблокувати процедуру приватизації 41 об'єкта державної форми власності із сукупною стартовою ціною 1 млрд грн, які при цьому мають більше 300 млн грн загального податкового боргу.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів своєю постановою вніс зміни до Порядку проведення електронних аукціонів із продажу об’єктів малої приватизації, серед іншого, передбачивши проведення повторного електронного аукціону методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій.