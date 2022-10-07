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бізнес (866) Туреччина (1024) релокація (26)

Український виробник систем безпеки Ajax перенесе половину виробництва до Туреччини

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ajax

Виробник охоронних систем Ajax Systems відкрив свій перший завод за межами України – нове підприємвиро у Туреччині розпочало роботу з 1 жовтня, з часом воно забезпечуватиме половину всього виробництва продукції.

Про це засновник і гендиректор компанії Олександр Конотопський заявив на конференції Forbes "Без рожевих окулярів. Бізнес та держава під час війни", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Відкрили в Туреччині завод, 1 жовтня почав працювати, починає розганятися, і перебалансуватимемо виробництво 50% – в Україні та 50% – поза Україною", – розповів Конотопський.

Він додав, що у зв'язку із запуском заводу в Туреччині компанія внесе зміни в управління постачанням та плануванням виробництва.

За його словами, Ajax Systems з 2014 року стратегічно розвивалася в концепції light assets, щоб мати можливість за три місяці "розвернутися у будь-якій точці земної кулі", і поставила завдання вийти на паритетне виробництво продукції в Україні та за її межами.

Конотопський уточнив, що в Україні компанія має два виробничих підприємства і з початку повномасштабної війни було розпочато їх релокацію у місця, де не було бойових дій.

Серед інших найважливіших завдань на цей і 2023 рік керівник Ajax Systems назвав масштабування R&D команди та збільшення її до 1000 осіб у наступному році, щоб налагодити на потік випуск необхідної кількості продуктів, а також активний розвиток бізнесу в Північній та Латинській Америці, який розпочався цього року.

Водночас Конотопський уточнив, що штаб-квартира компанії і він особисто залишаються в Україні.

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Голова Ajax Systems також повідомив, що британські страхові компанії починають страхувати об'єкти в Україні.

"Це велике архітектурне зрушення: це дозволить інвестувати далі, розуміючи, що військові ризики застраховані", – пояснив він.

Крім того, Конотопський зазначив, що поступово відновлюється і внутрішній ринок: якщо на старті активних бойових дій в Україні продажі були нульовими, то влітку частка компанії підросла до 3-4% і зараз продовжує відновлюватися, а за підсумками року складе близько 7%.

За його словами, на таку високотехнологічну компанію як Ajax Systems, яка не сильно "прив'язана до землі", більше вплинули глобальні тренди, наприклад, зниження курсу євро або криза електронних компонентів, ніж бойові дії в Україні.

Як повідомлялося, у середині травня цього року Ajax Systems анонсувала відкриття заводу у Стамбулі площею 8300 кв. м. На ньому вироблятиметься вся лінійка пристроїв Ajax, дублюючи існуюче виробництво в Україні. На першому етапі компанія планувала найняти щонайменше 400 осіб та випускати щонайменше 150 тис. пристроїв на місяць.

Ajax Systems – провідний європейський виробник професійних систем безпеки, заснований у 2011 році. Продукти компанії, за її даними, продаються у 120 країнах світу.

Автор: Михайло Орлюк
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Відбулася релокація до турків, Ердоган залучив українського інвестора, теперкомпанія трохи наповнить їх бюджет, а зважаючи на інфляцію - це добре.
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06.10.2022 19:39 Відповісти
Чому не до Польщі? Там багато наших біженців і дехто з них би міг працювати на філії цього підприємства. Чи податки в турків менші?
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07.10.2022 13:37 Відповісти
Ну ... Може згадали про Сувалки ...
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07.10.2022 16:39 Відповісти
мєга новина рівня Цензора
Матюкливе бидло Конотопський, в минулому торгаш краденим з Караваєвих дач в Києві, завернувши в пластикову упаковку начинку з Аліекспреса та підкріпивши рекламою з Усиком, видає цю уйню AJAX якимось ноухау та на тому ж Аліекспересі від Ксяомі та інших куча більш дешевих та якісніших рішень І взагалі та перебирайся хоч до Рашки, там тобі місце як і твому дружку-бандюку Женя "Хортиця" Черняку.
Дєятєлі кончені
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07.10.2022 16:42 Відповісти
С такими ценами хоть на луну переезжайте. Вонючий датчик движения 1500грн. Пока дом и офис ими обвешал, заманался отлистывать
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07.10.2022 17:01 Відповісти
 
 