Імпорт автогазу в Україну впав за рік на 46%

Імпорт скрапленого газу в Україну у вересні 2022 року склав 70,9 тис. тонн, це на 5,2 тис менше, ніж у серпні 2022 року. Динаміка до вересня 2021 року складає -46%.

Про це повідомили у Консалтинговій групі "А-95" з посиланням на власне дослідження, передає enkorr.

Внутрішнє виробництво автогазу в країні несуттєво збільшилося і склало у вересні 19,7 тис. тонн.

Частка автомоібльного імпорту у вересні збільшилася в порівнянні з серпнем з 60% до 64%. Найбільшими джерелами імпорту скрапленого газу в Україну лишаються Польща та Румунія, звідти було доставлено понад 65% імпортних обсягів.

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За словами українських компаній, зниження постачань було очікуваним, адже весь серпень відчувався надлишок пропозицій. Станом на 7 жовтня ринок подає ознаки збалансованості. У той самий час трейдери очікують, що найближчим часом можливий і дефіцит. Так, уже відчутне скорочення постачань з Румунії.

Разом з тим очікується сплеск попиту на автогаз з боку зерносушарок.

Так, на фоні здорожчання природного газу у вересні-листопаді 2021 року суттєво зріс попит на скраплений газу з боку зерносушарок. За оцінками Консалтингової групи "А-95", у сезон активного споживання щомісячний обсяг закупівлі LPG аграріями складав біля 35 тис. тонн. Втім, унаслідок російського вторгнення багато елеваторів було знищено, тож у 2022 році попит з боку сушарок може скоротитися значним чином.