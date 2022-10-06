Зеленський офіційно вніс кандидатуру на нового голову Нацбанку
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Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проєкт постанови про призначення Андрія Пишного головою Національного банку України (НБУ).
Як повідомляє БізнесЦензор, відповідний проєкт постанови зареєстровано у парлемнаті 6 жовтня під №8107.
Пишний з 2014 по 2019 рік очолював державний "Ощадбанк". Із травня 2022 року є радником чинного голови працління цього банку Сергія Наумова.
Як повідомлялося, перед цим Верховна Рада звільнила Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України (НБУ).
Увечері 4 жовтня Кирило Шевченко подав заяву про відставку з посади голови НБУ, пояснивши таке рішення проблемами зі здоров’ям. Він очолював Нацбанк України з липня 2020 року. До цього Шевченко з 2015 року працював головою правління "Укргазбанку".
Вже вранці 6 жовтня НАБУ повідомило Шевченку про підозру в організації схеми розтрати коштів "Укргазбанку" на загальну суму понад 200 мільйонів гривень. У НАБУ уточнили, що місцеперебування Шевченка наразі невідоме, про підозру йому залишили в адміністрації за місцем його роботи, в саме – у Національному банку України.
За інформацією низки нардепів, його місце займе колишній очільник "Ощадбанку" Андрій Пишний, якого називають кумом голови Офісу президента Андрія Єрмака.
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