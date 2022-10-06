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Зеленський (2234) НБУ (8364) Пишний (86)

Зеленський офіційно вніс кандидатуру на нового голову Нацбанку

Новини БізнесЦензор Фінанси

андрій,пишний

Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проєкт постанови про призначення Андрія Пишного головою Національного банку України (НБУ).

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідний проєкт постанови зареєстровано у парлемнаті 6 жовтня під №8107.

Пишний з 2014 по 2019 рік очолював державний "Ощадбанк". Із травня 2022 року є радником чинного голови працління цього банку Сергія Наумова.

Як повідомлялося, перед цим Верховна Рада звільнила Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України (НБУ).

Увечері 4 жовтня Кирило Шевченко подав заяву про відставку з посади голови НБУ, пояснивши таке рішення проблемами зі здоров’ям. Він очолював Нацбанк України з липня 2020 року. До цього Шевченко з 2015 року працював головою правління "Укргазбанку".

Вже вранці 6 жовтня НАБУ повідомило Шевченку про підозру в організації схеми розтрати коштів "Укргазбанку" на загальну суму понад 200 мільйонів гривень. У НАБУ уточнили, що місцеперебування Шевченка наразі невідоме, про підозру йому залишили в адміністрації за місцем його роботи, в саме – у Національному банку України.

За інформацією низки нардепів, його місце займе колишній очільник "Ощадбанку" Андрій Пишний, якого називають кумом голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Автор: Михайло Орлюк
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Яке дибало,таке й здибало.
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06.10.2022 17:06 Відповісти
Кум ермака?
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06.10.2022 17:16 Відповісти
Він
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06.10.2022 20:53 Відповісти
ЗСУ воює ,зе- керує.
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06.10.2022 18:21 Відповісти
КУМ РУЛЮЕ, Я ГАЗУЮ - ЇДЕМО!
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06.10.2022 18:38 Відповісти
Цей теж цупив гроші в Ощаді. але друг мешканця Вашингтону Яцека.
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06.10.2022 20:46 Відповісти
Висрався? Задоволений?
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06.10.2022 23:41 Відповісти
Вот вам, никакого кумовства, никаких друзей, родственников. А как видим, всё наоборот, все кореша, кумовья, и так далее, в окружение нашего "правдивого" ***********. Не зря же говорил, что он - НЕ ЛОХ!!!
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06.10.2022 23:49 Відповісти
 
 