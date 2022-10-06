Зеленський офіційно вніс кандидатуру на нового голову Нацбанку

Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проєкт постанови про призначення Андрія Пишного головою Національного банку України (НБУ).

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідний проєкт постанови зареєстровано у парлемнаті 6 жовтня під №8107.

Пишний з 2014 по 2019 рік очолював державний "Ощадбанк". Із травня 2022 року є радником чинного голови працління цього банку Сергія Наумова.

Як повідомлялося, перед цим Верховна Рада звільнила Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України (НБУ).

Увечері 4 жовтня Кирило Шевченко подав заяву про відставку з посади голови НБУ, пояснивши таке рішення проблемами зі здоров’ям. Він очолював Нацбанк України з липня 2020 року. До цього Шевченко з 2015 року працював головою правління "Укргазбанку".

Вже вранці 6 жовтня НАБУ повідомило Шевченку про підозру в організації схеми розтрати коштів "Укргазбанку" на загальну суму понад 200 мільйонів гривень. У НАБУ уточнили, що місцеперебування Шевченка наразі невідоме, про підозру йому залишили в адміністрації за місцем його роботи, в саме – у Національному банку України.

За інформацією низки нардепів, його місце займе колишній очільник "Ощадбанку" Андрій Пишний, якого називають кумом голови Офісу президента Андрія Єрмака.