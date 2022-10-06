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Рада прийняла закон про націоналізацію системно важливих банків

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Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до Податкового кодексу та деяких інших законів щодо особливостей виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану".

Прийняття відповідного законопроєкту одразу за основу та в цілому підтримали 254 народних депутати, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

"Були палкі дискусії, але проголосували одразу за основу та в цілому. За – 254 голосів Закон буде швидко підписаний. І швидко використаний теж (if you know what I mean)", – зауважив депутат.

За його словами, законопроєкт передбачає:

  • право Мінфіну за пропозицією Національного банку брати участь у виведенні з ринку системно важливого банку з підстав, які настали під час здійсненої РФ агресії проти України;
  • націоналізація системно важливого банку відбуватиметься через процедуру віднесення банку до категорії неплатоспроможних, однак не потребуватиме докапіталізації з боку держави – продаж банку за 1 грн буде проводитись незалежно від фактичного розміру регулятивного капіталу банку на день прийняття НБУ відповідного рішення;
  • Фонд гарантування вкладів не здійснюватиме зміну розміру статутного капіталу неплатоспроможного системно важливого банку, деномінацію акцій такого банку, у тому числі не буде проводити обміну грошових зобов’язань банку на акції додаткової емісії;
  • замість обміну вкладів на акції з наступним їх викупом державою запроваджується припинення зобов’язань банку перед контролери та власниками істотної участі у такому банку, а також підсанкційними особами з наступним зарахуванням коштів за цими зобов'язаннями у дохід банку (також збільшується капітал банку);
  • відшкодування вартості акцій акціонерам (у разі її перевищення 1 грн за висновком аудиторської компанії) буде можливим тільки після компенсації збитків державі Україна від РФ і виключно за рахунок таких коштів.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензор: Як відбуватиметьметься націоналізація системно важливих банків

Як повідомлялося, у березні Національний банк розширив список системно важливих банків України. До нього тепер входять 14 установ: АТ "А-Банк"; АТ "Альфа-Банк"; АТ "Кредобанк"; АТ "ОТП Банк"; АТ "Ощадбанк"; АБ "Південний"; АТ КБ "Приватбанк"; АТ "ПУМБ"; АТ "Райффайзен Банк"; АТ "Таскомбанк"; АБ "Укргазбанк"; АТ "Укрексімбанк"; АТ "Укрсиббанк"; АТ "Універсал Банк". 

"Альфа Банк" - єдиний банк з переліку системно важливих, який належить російським олігархам, проти яких введено міжнародні санкції внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Раніше українські політики заговорили про проблеми в українському "Альфа Банк" та необхідності його докапіталізації в $1 млрд. Зокрема, по це казав очільник фракції "Слуга народу" в паламенті Давід Арахамія. Ще раніше видання Wall Street Journal повідомило, що російський бізнесмен Михайло Фрідман готовий перевести $1 млрд зі своїх особистих статків до українського "Альфа банку", співзасновником якого він є, щоб переконати Велику Британію зняти з нього санкції.

Детальніше про це читайте у нашому матеріалі "Чи потребує "Альфа Банк" докапіталізації на $1 мільярд"

Пізніше голова наглядової ради банку Роман Шпек повідомив, що сума запропонованої докапіталізації "Альфа-Банк Україна" у розмірі $1 млрд включає як можливу потребу у $500-600 млн на дотримання нормативу адекватності капіталу у 2023 році, так і ресурс для збільшення кредитування.

Автор: Михайло Орлюк
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