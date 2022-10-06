Рада звільнила голову Нацбанку після підозри від НАБУ

Верховна Рада звільнила Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України (НБУ).

Відповідний проєкт постанови №8104 підтримали 263 народних депутатів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

"Самого пана Шевченко не було, тому звільнення пройшло у "турборежимі", – зазначив Железняк.

Як повідомлялося, увечері 4 жовтня голова Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко подав заяву про відставку, пояснивши таке рішення проблемами зі здоров’ям. Він очолював Нацбанк України з липня 2020 року. До цього Шевченко з 2015 року працював головою правління "Укргазбанку".

Вже вранці 6 жовтня НАБУ повідомило Шевченку про підозру в організації схеми розтрати коштів "Укргазбанку" на загальну суму понад 200 мільйонів гривень. У НАБУ уточнили, що місцеперебування Шевченка наразі невідоме, про підозру йому залишили в адміністрації за місцем його роботи, в саме – у Національному банку України.

За інформацією низки нардепів, його місце займе колишній очільник "Ощадбанку" Андрій Пишний, якого називають кумом голови Офісу президента Андрія Єрмака.