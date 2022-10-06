Європарламент закликав збільшити військову допомогу Україні та посилити санкції проти РФ

Європарламент закликав країни ЄС збільшити обсяги військової допомоги Україні, а також посилити санкційний тиск на Росію.

Про це йдеться у резолюції Європарламенту, яку під час пленарного засідання у Страсбурзі 6 жовтня, підьтримали 504 депутати при 26 голосах проти, повідомляє Deutsche Welle.

У документі наголошується, що держави-члени ЄС та інші міжнародні партнери Києва повинні "істотно збільшити військову допомогу Україні", а країни, "які вагаються" щодо надання зброї Україні, мають відкинути сумніви і зробити свій посильний внесок у припинення війни.

"Вагання серед тих, хто підтримує Україну, лише продовжують війну та забирає невинні життя українців", – йдеться у документі.

Євродепутати також закликали Єврокомісію почати роботу над новим санкційним пакетом, який має охопити нові сфери російської економіки. Зокрема, пропонується відключити від міжнародної платіжної системи SWIFT "Газпромбанк", "Альфабанк", "Россбанк", "Тінкькоффбанк" та інші російські фінустанови, а також посилити санкції щодо криптоактивів.

Європарламент закликає розглянути санкції, "які стратегічно послаблять російську економіку та індустріальну базу, особливо військово-промисловий комплекс" РФ.

Євродепутати також наполягають на "негайному та повному ембарго на російський імпорт викопного палива та урану", а також пропонують "повністю відмовитися" від обох газогонів "Північний потік", "щоб припинити фінансування військової машини Путіна грошима ЄС".

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Резолюція закликає до "подальшої заборони на купівлю, імпорт і транспортування титану, алюмінію, міді, нікелю, паладію, родію, а також необроблених і оброблених діамантів з Росії або через Росію в ЄС, а також на імпорт виробів і заліза та сталі, що походять з Росії, з метою зменшення доходів РФ".

Європарламент також засудив проведення нелегітимних фіктивних референдумів "під дулами автоматів" в окупованих частинах Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей, та визнав їх результати недійсними.

Під час голосування депутати також підтримали усну поправку, у якій указ президента Путіна про передачу у власність РФ Запорізької АЕС визнається нікчемним.

Як повідомлялося, 6 жовтня Рада Євросоюзу затвердила восьмий пакет санкцій проти Росії, який включає додаткові обмеження на імпорт російських товарів з постачання до Росії послуг та технологій, а також вводить у законодавство ЄС основу для встановлення обмеження цін на транспортування російської нафти морем.