Норвегія планує підвищити податки для нафтогазового сектора

Уряд Норвегії хоче наступного року зменшити податкові пільги для нафтогазового сектора, запроваджені під час пандемії COVID-19.

Про це йдеться в заяві Мінфіну Норвегії, присвяченій бюджету на 2023 рік, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з пропозицією міністерства фінансів, податкове відрахування для галузі буде знижено до 12,4% з 17,69%. Як очікується, це підвищить надходження до бюджету на 2 млрд крон ($190 млн) у 2023 році.

Тимчасові податкові послаблення були спрямовані на заохочення інвестицій у нафтогазовий сектор під час пандемії на тлі різкого падіння цін на нафту. Проте з того часу вартість палива значно зросла, тому тепер необхідно провести коригування податкової політики.

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Норвезька економіка швидко відновилася після пандемії, причому інфляція досягла найвищого рівня за кілька десятиліть.

"Економічна політика має бути більш жорсткою, щоб знизити інфляційний тиск і допомогти зберегти зайнятість на високому рівні", – йдеться у заяві уряду.

Крім того, наступного року пропонується скоротити суму, яку уряд зможе вилучити з Нафтового фонду (суверенний фонд національного добробуту) на 18,3 млрд крон – до 316,8 млрд крон. Бюджетні правила дозволяють щорічно забирати з фонду кошти на суму максимум 3% його вартості, виходячи з пропозиції Мінфіну в 2023 році буде виведено приблизно 2,5%.