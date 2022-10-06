США виділять Україні $55 мільйонів на підготовку до зими

Адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер під час візиту в Україні оголосила про те, що USAID надасть $55 млн для підготовки інфраструктури теплопостачання країни до зими під час розв’язаної РФ війни.

Про це повідомляє пресслужба USAID в Україні.

Зазначається, що ця допомога забезпечить ремонт і технічне обслуговування труб та обладнання, яке постачає газ до осель українців, закладів медицини та освіти, а також підприємств у всіх регіонах країни.

Нову допомогу USAID безпосередньо отримають до семи мільйонів українців у 19 регіонах.

USAID також надасть електрогенератори, альтернативні джерела палива для лікарень, центрів перебування внутрішньо переміщених осіб та прихистку соціально вразливих громадян, що дозволить забезпечити тепло у приміщеннях протягом зими.

Наголошується, що допомога насамперед націлена на ті регіони, які найбільше потерпіли від повномасштабного вторгнення в Україну – Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Одеська, Харківська та Чернігівська області.

Допомога надається в межах Проєкту енергетичної безпеки USAID.