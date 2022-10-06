Лукашенко заборонив підвищувати ціни в Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розпорядився з 6 жовтня запровадити заборону на підвищення цін у країні.

Про це він заявив під час наради з економічним блоком уряду та Нацбанком, передає Інтерфакс-Україна.



"Із 6 числа забороняється всяке зростання цін. Не з завтрашнього дня, а з сьогоднішнього. Щоб за добу не накрутили ціни. Тому відсьогодні зростання цін забороняється. І не дай боже хтось по бухгалтерії проведе минулим числом щось, якісь розрахунки, перерахунки", – зазначив Лукашенко.

Він уточнив, що можуть бути винятки щодо окремих товарів та послуг та призначив відповідальні держоргани, які уповноважені ухвалювати рішення щодо підвищення цін.

"Якщо буде прийнято рішення міністра (антимонопольного регулювання та торгівлі, – ред.) або очільників облвиконкому, мінського міськвиконкому. Без їхнього дозволу жодна ціна приростати не може до того, що є на сьогоднішній день", – сказав Лукашенко.



За виконанням вказівок доручено слідкувати генеральному прокурору та голові Комітету держконтролю, вживаючи жорстких заходів реагування до порушників.



Звертаючись до першого віцепрем'єра Миколи Снопкова, Лукашенко запропонував з 6 жовтня знайти можливість зниження цін. "Найкраще раджу вам ціни знизити", – сказав він.



Раніше під час наради Лукашенко зажадав від уряду зниження інфляції до 7-8% у 2023 році з очікуваного цьогоріч рівня 19%.