Євросоюз остаточно закрив росіянам доступ до криптовалют на території ЄС

Передбачені восьмим пакетом санкцій Євросоюзу проти Росії обмеження передбачають повну заборону для громадян РФ володіти криптогаманцями або зберігати криптовалюти на території ЄС.

Згідно із повідомленням на сайті Єврокомісії, тепер ця заборона поширюється на будь-яку суму (раніше дозволялося тримати у таких гаманцях криптоактиви вартістю до 10 тис. євро у еквіваленті).

"Чинні заборони на криптовалютні активи були посилені шляхом заборони всіх криптовалютних гаманців, рахунків або депозитарних послуг, незалежно від суми гаманця", – зазначається у повідомленні.

Новий пакет санкцій також розширює спектр послуг, які більше не можуть надаватися уряду Росії або юридичним особам, заснованим у Росії: тепер вони включають ІТ-консультації, юридичні консультації, архітектурні та інженерні послуги.

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Інформація про нові обмеження Євросоюзу щодо росіян з'явилася минулого тижня. Тоді на найбільшій за обсягами торгів криптобіржі Binance повідомили, що не поки вводили жодних додаткових обмежень.

Як повідомлялося, за даними російських ЗМІ, наразі в РФ зростає попит на криптовалюту на тлі оголошеної часткової мобілізації та масового від'їзду росіян за кордон.

21 квітня криптовалютна біржа Binance на виконання попередніх санкцій ЄС обмежила доступ до своїх сервісів для користувачів, які живуть у Росії та мають активи загальною вартістю понад 10 тис. євро. Такі клієнти майданчика можуть використовувати лише функцію виведення коштів.

У липні президент Росії Владімір Путін підписав закон, який прямо забороняє використання цифрових фінансових активів (ЦФА) та утилітарних цифрових прав (УЦП) як засобів платежу на території Росії. До прийняття цього закону в російському законодавстві прямої заборони використання таких активів, зокрема криптовалют, у якості засобу платежу не було.