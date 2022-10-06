Польська Пошта знизила тарифи на відправлення посилок до України на 75%

Польська Пошта у співпраці з "Укрпоштою" з 5 жовтня знизила тарифи на пересилання всіх посилок EMS (Express Mail Service, сервіс прискореної міжнародної доставки) вагою до 20 кг до України на 75%.

Про це повідомляє пресслужба "Укрпошти".

"Пошта Польщі у співпраці з "Укрпоштою" запустила спеціальні умови для доставки експрес-відправлень EMS вагою до 20 кг з Польщі до України. Ціни починаються від 42 польських злотих за посилку, що означає зниження ціни до -75%", – йдеться у повідомленні.

Посилки приймаються у відділеннях пошти Польщі, які приймають відправлення EMS. Зазначається, що це ще один крок на підтримку України в рамках акції Польської Пошти під назвою "Допомога Україні".

Доставка посилок з будь-якого відділення Пошти Польщі до будь-якого відділення "Укрпошти" займе 7-14 днів.

"Суттєве зниження тарифів на відправку посилок з Польщі до України – це ще один жест підтримки українців, що зараз перебувають в Польщі, та їхніх сімей та близьких, які залишилися в Україні. Наступним кроком буде перегляд тарифів на доставку відправлень з України до Польщі, що дозволить ще більше поглибити співпрацю між двома поштами та двома країнами", ─ прокоментував генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Як додали в компанії, із початку року з Польщі до України надійшло понад 640 тонн імпортних відправлень та окремо доставлено 150 тонн безкоштовних посилок.