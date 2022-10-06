Розкрадання на 200 мільйонів: НАБУ повідомило про підозру голові Нацбанку

Правоохоронці викрили організовану групу на чолі з колишнім головою правління ПАТ АБ "Укргазбанк", яка упродовж 2014-2019 років незаконно вивела з фінансової установи 206 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

Зазначається, що 6 жовтня п'яти учасникам цієї групи повідомили про підозру у розтраті, шляхом зловживання своїм службовим становищем, коштів "Укргазбанку" та у службовому підробленні.

Так, про підозри повідомили особам, які на момент вчинення злочину обіймали такі посади: голова правління, двоє його заступників, директор департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами та його заступник.

Як додали у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, про підозру повідомлено, зокрема голові Національного банку Кирилу Шевченку.

У НАБУ уточнили, що оскільки місцеперебування ексголови правління "Укргазбанку" наразі невідоме, про підозру йому повідомили в порядку ст. 278, ст. 135 КПК України, а саме – залишили в адміністрації за місцем його роботи, саме – Національному банку України.

Через такі самі обставини у такому ж порядку повідомили про підозру й одному з заступників "Укргазбанку" та заступнику директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами цієї держустанови.

Слідство встановило, що посадовці "Укргазбанку" у листопаді 2014 році запровадили схему виведення коштів із держбанку через сплату послуг псевдопосередникам нібито за залучення коштів великого бізнесу та державних установ і підприємств.

"Насправді ж посередництво відбувалося лише на папері: клієнти розміщували кошти в державному "Укргазбанку" на депозити за власною ініціативою або ж згідно з порядком, запровадженим для держсектору Кабміном.

Натомість держбанк, на підставі фіктивних актів виконаних робіт, справно сплачував псевдопосередникам за послуги, які ті ніколи не надавали, та про яких більшість клієнтів банку навіть не знала", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що псевдопосередниками ж виявилися фізичні особи-підприємці, самозайняті та юридичні особи. Більшість із них зареєстрували виключно для участі у наведеній схемі: після отримання коштів ці суб’єкти припиняли свою діяльність, і не здійснювали іншої активності, крім зазначеної у фіктивних актах виконання послуг.

У НАБУ додали, що наведену схему залучення коштів не використовував жоден із решти державних банків в Україні. А після активізації слідчих дій із боку правоохоронців її прикрили й в самому "Укргазбанку".

Однак, за час її існування (з листопаду 2014 по березень 2020 роки) держустанова здійснила понад тисячу перерахувань на адресу 52 псевдопосередників, витративши на це, як вважає слідство, незаконно понад 206 млн грн.

"Організатором схеми НАБУ та САП вважають першого заступника голови правління "Укргазбанку", який невдовзі його очолив за рішенням уряду. Він ініціював зміну внутрішніх документів для легітимізації схеми, усував перешкоди для вчинення злочину через використання владних повноважень, затверджував умови співпраці з посередниками та здійснював контроль за виплатами", – підкреслили в НАБУ.

Зазначається, що підозри ґрунтуються на низці експертиз, допитів свідків, обушків, тимчасових доступів, інформації, отриманої від клієнтів банку, оглядах комп’ютерної техніки та мобільних телефонів із детальним листуванням між учасниками щодо вказаної схеми, вилучених документів.

НАБУ та САП встановлюють інших учасників корупційної схеми.

Нагадаємо, що з жовтня 2014 року Кирило Шевченко був першим заступником голови правління "Укргазбанку" та виконув обов'язки голови правління. На посаду голови правління банку його призначили у травні 2015 року.

Як повідомлялося, 4 жовтня голова Національного банку Кирило Шевченко подав заяву про відставку, пояснивши таке рішення проблемами зі здоров’ям.