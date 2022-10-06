Нацбанк не бачить передумов для перегляду облікової ставки
Новини БізнесЦензор Фінанси
Заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук не бачить аргументів для перегляду облікової ставки.
Про це він заявив під час онлайн-конференції Forbes "Без рожевих окулярів. Бізнес і держава під час війни".
Ніколайчук заявив, що відповідно до липневого прогнозу НБУ облікова ставка на рівні 25% зберігатиметься до січня-березня 2024 року.
"І тільки після цього почнеться її поступове зниження. Це є прогноз і він може переглядатися в залежності від зміни умов", – додав він.
"Ми маємо розуміти, що облікова ставка, яка формує монетарні умови, це один із інструментів підтримки курсової стабільності. В умовах, коли ми маємо суттєвий тиск на валютному ринку, коли міжнародні резерви знаходяться на адекватному рівні, не є захмарними для щоб покладатись лише на інстумент валютних інтервенцій, враховуючи всі ці умови мені важко пояснити, які мають бути аргументи на користь зниження облікової ставки", – сказав Ніколайчук.
Заступник голови Нацбанку зауважив, що регулятор розуміє, що в поточних умовах ставка призводить до високої вартості кредитних ресурсів для бізнесу.
"Якщо дивитись в номіналі, то 25% облікова ставка, 20% ставка на кредити для бізнесу виглядає дуже високими, але, якщо ми це зважимо на показники інфляції, будемо дивитися на ставки в реальному вимірі, то вони точно не виглядають захмарними", – пояснив він.
Як повідомлялося, у вересні правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних. Нацбанк вважає, що такий рівень облікової ставки за поточних умов є достатнім для збереження курсової стабільності та керованості інфляційними процесами.
Будь ласка, зачекайте...