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Із одеських портів вийшло ще 8 суден з українською аграрною продукцією

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зерно,порт

У четвер, 6 жовтня, із українських портів у межах "зернової угоди" вийшло 8 суден з 137,8 тис. тонн агропродукції для країн Азії та Європи.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Зазначається, що від причалів порту "Південний" вийшли балкери Hasan G, Umit G та танкер Mera. Із порту "Чорноморськ" – Anastasia, Falcon S, Serenity Ibtinaj, Magnolia та Silver Lady.

Загалом із моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 6,39 млн тонн агропродукції.

Усього з українських портів вийшло 282 судна з агропродукцією, яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".

Автор: Юлiя Недашківська
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