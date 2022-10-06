Київській громаді повернули земельну ділянку вартістю понад 110 мільйонів
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Територіальній громаді столиці повернули земельну ділянку на проспекті Соборності у Дніпровському районі вартістю 110 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
Йдеться про земельну ділянку площею 1,13 га у Дніпровському районі Києва, яку одне з товариств за відсутності дозвільних документів та відповідного рішення Київради використовувало для розміщення паркувального майданчика.
Зазначається, що прокуратура звернулась до суду з позовом про повернення земельної ділянки.
Суд погодився з доводами прокурора щодо наявності підстав для задоволення позову та зобов’язав товариство повернути земельну ділянку територіальній громаді міста.
Наразі рішення суду реально виконано – земельну ділянку повернуто територіальній громаді, наголосили у прокуратурі.
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