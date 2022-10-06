Київській громаді повернули земельну ділянку вартістю понад 110 мільйонів

Територіальній громаді столиці повернули земельну ділянку на проспекті Соборності у Дніпровському районі вартістю 110 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Йдеться про земельну ділянку площею 1,13 га у Дніпровському районі Києва, яку одне з товариств за відсутності дозвільних документів та відповідного рішення Київради використовувало для розміщення паркувального майданчика.

Зазначається, що прокуратура звернулась до суду з позовом про повернення земельної ділянки.

Суд погодився з доводами прокурора щодо наявності підстав для задоволення позову та зобов’язав товариство повернути земельну ділянку територіальній громаді міста.

Наразі рішення суду реально виконано – земельну ділянку повернуто територіальній громаді, наголосили у прокуратурі.