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Київській громаді повернули земельну ділянку вартістю понад 110 мільйонів

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суд

Територіальній громаді столиці повернули земельну ділянку на проспекті Соборності у Дніпровському районі вартістю 110 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Йдеться про земельну ділянку площею 1,13 га у Дніпровському районі Києва, яку одне з товариств за відсутності дозвільних документів та відповідного рішення Київради використовувало для розміщення паркувального майданчика.

Зазначається, що прокуратура звернулась до суду з позовом про повернення земельної ділянки.

Суд погодився з доводами прокурора щодо наявності підстав для задоволення позову та зобов’язав товариство повернути земельну ділянку територіальній громаді міста.

Наразі рішення суду реально виконано – земельну ділянку повернуто територіальній громаді, наголосили у прокуратурі.

Автор: Юлiя Недашківська
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