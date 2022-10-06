Фонд держмайна виставив на приватизацію ще шість спиртзаводів

Фонд Державного майна оголосив про проведення у жовтні онлайнових аукціонів з приватизації виробничих потужностей ще шести державних виробників спирту.

Як повідомляє пресслужба Фонду, торги відбудуться на Prozorro.Продажі.

Так, 10 жовтня на аукціон виставлять окреме майно Борщівського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП "Укрспирт" у Тернопільській області. Стартова ціна становить 13,8 млн грн.

13 жовтня проведуть аукціон щодо приватизації єдиного майнового комплексу ДП "Тростянецький спиртовий завод" у Вінницькій області. Стартова ціна – 44,1 млн грн.

Уже 17 жовтня відбудуться торги щодо єдиного майнового комплексу ДП "Барський спиртовий комбінат" у Вінницькій області. Ціна стартуватиме з 4,6 млн грн.

Наступного дня, 18 жовтня, проведуть приватизацію єдиного майнового комплексу ДП "Гайсинський спиртовий завод" у Вінницькій області. Стартова ціна – 18,5 млн грн.

19 жовтня на торги виставлять єдиний майновий комплекс ДП "Юрковецький спиртовий завод" у Вінницькій області. Стартова ціна – 15,3 млн грн.

Також 21 жовтня приватизуватимуть Залозецьке місце провадження діяльності та зберігання спирту ДП "Укрспирт" у Тернопільській області. Стартова ціна – 30,8 млн грн.

У Фонді зауважили, що умови приватизації спиртзаводів передбачають зобов'язання нового власника сплатити кошти в розмірі балансової вартості активу на рахунки ДП "Укрспирт" для погашення заборгованості підприємства, в тому числі на виплату боргів по заробітній платі.

Умови приватизації інших спиртових потужностей – погашення боргів з зарплати та перед бюджетом, а також недопущення звільнення працівників з ініціативи нового власника протягом 6 місяців.