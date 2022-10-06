Французька TotalEnergies продовжить купувати російський скраплений газ

Французький енергетичний гігант TotalEnergies підтвердив, що продовжить постачати скраплений природний газ (СПГ) з Росії доти, доки не буде європейських санкцій щодо цього палива.

Про це заявив виконавчий директор компанії Патрік Пуянне, передає Reuters.



"Ми продовжуватимемо транспортувати СПГ з Росії, доки не буде санкцій або тиску з боку Європи на газ, тому що ми сприяємо безпеці поставок для Європи. Якщо будуть санкції, ми негайно припинимо це", – наголосив він.

Як повідомлялося, у серпні TotalEnergies підписала остаточний договір про продаж 49% акцій "Тернєфтєгазу" російській групі "НоваТек".

Нагадаємо, французьке видання Le Monde повідомило, що TotalEnergies брала участь у постачанні газового конденсату для виробництва авіаційного палива, яке могло використовуватися російськими військовими літаками у війні проти України, через частку французької фірми в спільному підприємстві з російським "Новатеком".

Водночас TotalEnergies стверджувала, що енергопродукти, які вона постачає в Росію, не використовувалися для виробництва палива для реактивних літаків, якими російські війська обстрілюють Україну.