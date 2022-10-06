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ВР (2528) НБУ (8363) Шевченко Кирило (151)

Комітет Ради схвалив постанову про звільнення Шевченка з посади очільника Нацбанку

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шевченко

Комітет Верховної Ради з питань фінансів схвалив постанову щодо звільнення Кирила Шевченко з посади голови Національного банку.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету Ярослав Железняк у Telegram.

За відповідний документ проголосували 18 нардепів, 1 – утримався.

"Фактично, обговорення не було. Депутати тільки подякували пану Шевченко за його роботу. Далі розгляд у залі Ради в найближчі дні", – зазначив Железняк.

За його словами, у залі розгляд постанови ймовірно також відбудеться без обговорення.

Напередодні, президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про звільнення Кирила Шевченка з посади голови Нацбанку.

Як повідомлялося, голова Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко подав заяву про відставку, пояснивши таке рішення проблемами зі здоров’ям.

За інформацією низки нардепів, його місце займе колишній очільник "Ощадбанку" Андрій Пишний, якого називають кумом голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Автор: Юлiя Недашківська
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Не вписался в зеленую команду.
Там имеют право быть исключительно свои на 100%
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06.10.2022 11:31 Відповісти
Плиать почему простого украинца садят в буцыгарню а чиновника который совершил госпреступление обесценив нацвалюту на 25% просто освобождают от посады? 100% что ему светит это самодепортация на лазурный берег или солнечную Хайфу.
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06.10.2022 15:06 Відповісти
 
 