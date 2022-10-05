На Запорізькій АЕС планують запустити один із шести реакторів, – МАГАТЕ

Експерти МАГАТЕ отримали інформацію, згідно з якою на Запорізькій АЕС у планах знову запустити п’ятий реактор

Про це йдеться в заяві агентства, передає Інтерфакс-Україна.

"Старший український операційний персонал поінформував експертів МАГАТЕ на ЗАЕС, що розпочалася підготовка до запуску п'ятого реактора на зниженій потужності", – сказано в заяві.

Зазначається, що буде потрібен деякий час для завершення всіх приготувань. Запорізька АЕС – найбільша атомна станція в Європі, має шість енергоблоків ВВЕР-1000.

На даний момент станція не виробляє електроенергію: 11 вересня було зупинено останній реактор.

1 вересня АЕС відвідала місія МАГАТЕ. Після цього на станції працюють два спеціалісти агентства.

Українська Запорізька АЕС була захоплена російськими військами наприкінці лютого.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Путін доручив уряду РФ створити ФДУП "Запорізька АЕС". АТ "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС" здійснюватиме власними силами або із залученням інших організацій діяльність з експлуатації та виведення з експлуатації об'єктів Запорізької АЕС.

Об'єкти Запорізької АЕС та інше майно, необхідне для її діяльності, мають бути прийняті у федеральну власність.

5 жовтня президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін взяв на себе виконання обов'язків генерального директора Запорізької АЕС.

Напередодні президент України Володимир Зеленський підписав указ про нікчемність актів, ухвалених у РФ, які порушують суверенітет та територіальну цілісність України.

Як повідомлялося, в російському ЄДРЮЛ 3 жовтня за адресою в Москві було зареєстровано АТ "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС" зі статутним капіталом 2 млрд рублів. Головна компанія зі 100% КК – держкорпорація "Росатом", гендиректор – Олег Романенко.

В "Енергоатомі" назвали це рішення нікчемним.