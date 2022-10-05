БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1070 відвідувачів онлайн
Новини Макроекономіка
258 0
СОТ (168) прогноз (1031)

СОТ різко знизила прогноз зростання світової торгівлі на 2023 рік

Новини БізнесЦензор Макроекономіка

вто,сот

Світова організація торгівлі (СОТ) покращила прогноз зростання світової торгівлі на 2022 рік до 3,5% з очікуваних у квітні 3%, проте суттєво знизила прогноз на 2023 рік – до 1% з 3,4%.

Про це йдеться в доповіді організації, передає Інтерфакс-Україна.

"Імпульс до зростання світової торгівлі сповільниться у другому півріччі 2022 року й залишиться слабким у 2023 році через численні потрясіння у світовій економіці", – сказано в доповіді.

Попит на імпорт, як очікується, знизиться на тлі сповільнення темпів зростання найбільших економік світу з різних причин.

"У Європі високі ціни на енергоресурси, викликані російсько-українською війною, призведуть до падіння споживчих витрат і підвищення витрат виробників. У США посилення монетарної політики вдарить по секторах, чутливих до зміни процентних ставок. Китаю доводиться стикатися зі спалахами COVID-19, спадом виробництва і навіть слабкістю зовнішнього попиту", – зазначається в доповіді.

Читайте також: Наслідки розв’язаної Росією війни проти України позначаться на світовій економіці, – СОТ

Збільшення витрат на імпорт палива, продуктів харчування та добрива може призвести до нестачі продовольства та проблем із заборгованістю в країнах, що розвиваються, попереджає СОТ.

"Світова економіка зіткнулася з комплексною кризою. Картина 2023 стала набагато похмурішою", – заявила генеральна директорка СОТ Нгозі Оконджо-Івеала.

Організація також знизила прогноз глобального економічного зростання на 2023 рік до 2,3% із 3,3%. 2022 року, за оцінками СОТ, світова економіка зросте на 2,8%.

У доповіді наголошується, що прогнози супроводжуються високим ступенем невизначеності, пов'язаним із зміною політики центробанків розвинених країн, а також непередбачуваною природою російсько-української війни.

Автор: Галина Ялівець
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 