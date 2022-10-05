Будівництво стіни на кордоні Фінляндії та Росії може розпочатися вже цього року, – ЗМІ

Міністерство внутрішніх справ Фінляндії розрахувало, що побудова загорожі на частині кордону з Росією коштуватиме 6 млн євро, а будівельні роботи можуть розпочатися вже до кінця 2022 року.

Про це повідомляє фінська газета Ilta-Sanomat фз посиланням на джерела, передає Європейська правда.

Перша секція майбутньої стіни на кордоні з Росією буде побудована у південно-східній Фінляндії. Планується, що загорожа складатиметься не лише з фізичного бар’єру, а й проїзної частини та засобів стеження.

Якщо фінський уряд схвалить фінансування стіни, то перша її ділянка може бути завершена вже до весни 2023 року, стверджують джерела Ilta-Sanomat. Для цього ще належить вирішити питання із власністю на прикордонні ділянки землі, а також стійкість загорожі до зимових погодніх умов.

Раніше прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила, що бачить підстави для часткового огородження державного кордону з Росією.

Як повідомлялося, уряд Фінляндії ухвалив рішення про закриття в’їзду громадянам Росії з туристичними візами, у тому числі і з шенгенськими.

Фінляндія має спільний кордон із РФ протяжністю 1340 км.

Фінляндія була єдиною країною ЄС через сухопутний кордон якої російські туристи змогли в'їхати в інші частини Шенгенської зони. Країни Балтії та Польща заблокували доступ туристам із РФ 19 вересня. Влада цих країн заявила, що російські туристи можуть становити загрозу безпеці.